У Кремлі висунули новий ультиматум Україні: що вимагає Росія

Росія знову озвучила жорсткі вимоги до України, фактично повторивши набір ультиматумів, які Кремль просуває з початку повномасштабної війни. Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що Москва категорично не приймає розміщення будь-яких іноземних військових контингентів на території України в межах гарантій безпеки.
Олександр Грушко. Фото з відкритих джерел
Олександр Грушко в інтерв’ю російським медіа заявив, що для Кремля "немає жодної різниці", під яким прапором можуть перебувати миротворчі іноземні сили в Україні. За його словами, присутність військових ЄС є так само неприйнятною, як і військ НАТО, незалежно від формального мандата чи назв місій.
Російський дипломат також повторив тезу, що найкращою гарантією безпеки для України нібито є "гарантії безпеки для Росії". У Москві наполягають, якщо Україна не буде використана як "плацдарм" для загроз РФ, тоді, за логікою Кремля, її безпека буде забезпечена автоматично.
Фактично ці заяви відтворюють раніше озвучені вимоги Росії, які в Україні та на Заході розцінюють як умови капітуляції. Йдеться про відмову Києва від членства в НАТО, позаблоковий і без’ядерний статус, недопущення миротворчих місій Заходу, а також визнання тимчасово окупованих територій частиною РФ.
