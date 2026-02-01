У Кремлі висунули новий ультиматум Україні: що вимагає Росія

Росія знову озвучила жорсткі вимоги до України, фактично повторивши набір ультиматумів, які Кремль просуває з початку повномасштабної війни. Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що Москва категорично не приймає розміщення будь-яких іноземних військових контингентів на території України в межах гарантій безпеки.

Олександр Грушко. Фото з відкритих джерел

Олександр Грушко в інтерв’ю російським медіа заявив, що для Кремля "немає жодної різниці", під яким прапором можуть перебувати миротворчі іноземні сили в Україні. За його словами, присутність військових ЄС є так само неприйнятною, як і військ НАТО, незалежно від формального мандата чи назв місій.

"Ми заявляли про те, що це неприйнятно, жодного членства НАТО та жодних іноземних сил. Немає жодної різниці, якщо на голові французького капрала буде кепка, а на ній написано "НАТО" чи "ЄС"", — сказав Грушко.

Російський дипломат також повторив тезу, що найкращою гарантією безпеки для України нібито є "гарантії безпеки для Росії". У Москві наполягають, якщо Україна не буде використана як "плацдарм" для загроз РФ, тоді, за логікою Кремля, її безпека буде забезпечена автоматично.

Фактично ці заяви відтворюють раніше озвучені вимоги Росії, які в Україні та на Заході розцінюють як умови капітуляції. Йдеться про відмову Києва від членства в НАТО, позаблоковий і без’ядерний статус, недопущення миротворчих місій Заходу, а також визнання тимчасово окупованих територій частиною РФ.

