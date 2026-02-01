Лавров поскаржився на Європу через війну в Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив нові скандальні заяви щодо війни в Україні, звинувативши європейські країни у нібито використанні Києва для "воєнних дій проти Росії". За словами Лаврова, європейські еліти, мовляв, "обрали інтереси українського режиму" замість власних національних пріоритетів і нібито прагнуть загострити відносини Москви з США.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну поскаржився на Європу через війну в Україні.

"Саме слово "інтереси" тут дуже актуальне. У випадку з більшістю європейських еліт вони свої інтереси поміняли на інтереси українського режиму і всіляко використовують цей режим, щоб воювати проти Росії, вже не приховуючи, і готуються до війни безпосередньо зі своєю участю", — сказав Лавров.

Далі очільник МЗС РФ заявив, що Москва нібито "ніколи не втручається в процеси вибудовування відносин між Європою і США", тоді як Європа активно заважає американо-російським відносинам.

"Європа намагалася і намагається досі вбивати клини між Росією і США, вбачаючи в політиці Трампа шкоду інтересам Європи", — додав Лавров.

Лавров також відзначив, що Росія разом із партнерами, серед яких Китай, ОАЕ та Індія, формує зовнішню політику, виходячи з національних інтересів, що нібито забезпечує передбачуваність і повагу у міжнародних відносинах.

