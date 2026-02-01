Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив нові скандальні заяви щодо війни в Україні, звинувативши європейські країни у нібито використанні Києва для "воєнних дій проти Росії". За словами Лаврова, європейські еліти, мовляв, "обрали інтереси українського режиму" замість власних національних пріоритетів і нібито прагнуть загострити відносини Москви з США.
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел
Сергій Лавров в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну поскаржився на Європу через війну в Україні.
Далі очільник МЗС РФ заявив, що Москва нібито "ніколи не втручається в процеси вибудовування відносин між Європою і США", тоді як Європа активно заважає американо-російським відносинам.
Лавров також відзначив, що Росія разом із партнерами, серед яких Китай, ОАЕ та Індія, формує зовнішню політику, виходячи з національних інтересів, що нібито забезпечує передбачуваність і повагу у міжнародних відносинах.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі висунули новий ультиматум Україні щодо НАТО та військових з ЄС.
Також "Коментарі" писали, що Медведєв прямо пригрозив Зеленському обезголовленням.