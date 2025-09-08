У России и США могут быть общие экономические интересы, включая производство СПГ, а также работу в Арктике и космосе. Это хорошо понимают, как в Москве, так и Вашингтоне и это то, что объединяет сегодня две державы. Как передает портал "Комментарии", об этом на встрече со студентами МГИМО рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Глава МИД России также рассказал, что РФ и США могут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, но потребуется повысить взаимное доверие.

"США начинают слышать Россию о первопричинах конфликта, включая вопрос истребления русского языка", – заявил Сергей Лавров.

По его словам, разговор на Аляске показал, что президент США Дональд Трамп понимает необходимость решать вопросы по Украине на основе национальных интересов всех участников конфликта.

"Россия не стремится мстить, не пытается отталкивать своих бывших западных партнеров, но будет учитывать их поступки в прошлом", – подчеркнул главный дипломат Кремля.

