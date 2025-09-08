logo

Главная Новости Мир Россия Лавров раскрыл карты: что на самом деле объединяет сегодня РФ и США
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров раскрыл карты: что на самом деле объединяет сегодня РФ и США

Глава МИД РФ заявил, что США якобы начинают слышать Россию о первопричинах конфликта

8 сентября 2025, 13:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У России и США могут быть общие экономические интересы, включая производство СПГ, а также работу в Арктике и космосе. Это хорошо понимают, как в Москве, так и Вашингтоне и это то, что объединяет сегодня две державы. Как передает портал "Комментарии", об этом на встрече со студентами МГИМО рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров раскрыл карты: что на самом деле объединяет сегодня РФ и США

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Глава МИД России также рассказал, что РФ и США могут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, но потребуется повысить взаимное доверие.

"США начинают слышать Россию о первопричинах конфликта, включая вопрос истребления русского языка", – заявил Сергей Лавров.

По его словам, разговор на Аляске показал, что президент США Дональд Трамп понимает необходимость решать вопросы по Украине на основе национальных интересов всех участников конфликта.                                                        

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль и дальше будет тянуть время: что заявил Сергей Лавров о переговорах.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров снова обратился к Западу с предупреждением. Он заявил, что Россия будет "учитывать действия своих бывших партнеров" в будущем. В то же время Лавров подчеркнул, что Россия не намерена искать мести.

"Россия не стремится мстить, не пытается отталкивать своих бывших западных партнеров, но будет учитывать их поступки в прошлом", – подчеркнул главный дипломат Кремля.

Ранее "Комментарии" писали – Сергей Лавров представил условия России для "длительного" мира в Украине.




