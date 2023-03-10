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Лавров рассказал о первом разговоре с Блинкеном с начала войны

Лавров озвучил свою версию переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

сегодня, 17:45
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Автор:

Slava Kot

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его диалог с государственным секретарем США Энтони Блинкеном была конструктивна, однако российский дипломат не услышал ничего нового. Правительственные лица Соединенных Штатов и РФ встретились на саммите министров G20 в Индии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Лавров рассказал о первом разговоре с Блинкеном с начала войны

Блинкен и Лавров. Фото из открытых источников

Во время своего интервью на одном из российских телеканалов Сергей Лавров подтвердил, что он встретился с Энтони Блинкеном и разговаривал около 10 мин. Встреча обоих дипломатов состоялась впервые после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в прошлом году.


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Руководитель российского МИД сказал, что без эмоций побеседовал с Блинкеном и в конце пожали друг другу руки, однако добавил, что ничего нового не услышал от американского коллеги.

"Все, что я услышал, это позиция, которая уже была высказана и подчеркнута публично много раз раньше. Я дал свою честную, детальную оценку по новому договору СНВ, и почему мы сочли необходимым его приостановить", — сказал Лавров.

Перед годовщиной вторжения Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает деятельность по договору о ядерном оружии. РФ располагает одним из крупнейших арсеналов ядерного оружия в мире, более 6 тыс. боеголовок.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Блинкен и Лавров впервые встретились с начала войны. Тогда американский дипломат озвучил три вопроса, которые он обсудил с Лавровым.

Также "Комментарии" писали, что Медведев получил новую миссию от Кремля. Российский политик возглавит компанию по сбору военных. До конца года планирует получить 400 тыс. солдат-контрактников.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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