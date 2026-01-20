Лавров сравнил незаконную аннексию Крыма с планами США на Гренландию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил незаконную аннексию украинского Крыма с возможными планами США по установлению контроля над Гренландией. Выступая на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, он заявил, что Крым якобы имеет для безопасности России такое же значение, как Гренландия для Соединенных Штатов.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров заявил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг Гренландии, хотя формально "не имеет к этому никакого отношения".

"Мы не имеем никакого отношения к планам захватить Гренландию. Я не сомневаюсь нисколько, что в Вашингтоне отлично знают об отсутствии таких планов и в России, и в КНР. Это не наш вопрос", — сказал глава МИД РФ.

По его словам, события вокруг острова стали "серьезной геополитической ситуацией", а Россия сделает собственные выводы после ее разрешения. После этого Лавров сделал сравнение Крыма и Гренландии, чтобы попытаться легитимизировать силовой захват украинской территории.

"Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия – для США", – сказал Лавров.

В то же время Лавров признал, что видит "непоследовательность в действиях администрации Дональда Трампа, когда речь идет о вопросах обеспечения международной безопасности и ее отношении к международному праву".

Гренландия является автономной территорией в составе королевства Дания, однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании включить его в состав США ссылаясь на соображения национальной безопасности. Датские власти в ответ отмечали суверенитет и предупреждали о жесткой реакции в случае силового сценария. Лидеры ЕС поддержали позицию Дании.

