logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Лавров сравнил незаконную аннексию Крыма с планами США на Гренландию
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров сравнил незаконную аннексию Крыма с планами США на Гренландию

Сергей Лавров заявил, что Крым имеет для безопасности России такое же значение, как Гренландия для США.

20 января 2026, 12:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил незаконную аннексию украинского Крыма с возможными планами США по установлению контроля над Гренландией. Выступая на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, он заявил, что Крым якобы имеет для безопасности России такое же значение, как Гренландия для Соединенных Штатов.

Лавров сравнил незаконную аннексию Крыма с планами США на Гренландию

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров заявил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг Гренландии, хотя формально "не имеет к этому никакого отношения".

"Мы не имеем никакого отношения к планам захватить Гренландию. Я не сомневаюсь нисколько, что в Вашингтоне отлично знают об отсутствии таких планов и в России, и в КНР. Это не наш вопрос", — сказал глава МИД РФ.

По его словам, события вокруг острова стали "серьезной геополитической ситуацией", а Россия сделает собственные выводы после ее разрешения. После этого Лавров сделал сравнение Крыма и Гренландии, чтобы попытаться легитимизировать силовой захват украинской территории.

"Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия – для США", – сказал Лавров.

В то же время Лавров признал, что видит "непоследовательность в действиях администрации Дональда Трампа, когда речь идет о вопросах обеспечения международной безопасности и ее отношении к международному праву".

Гренландия является автономной территорией в составе королевства Дания, однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании включить его в состав США ссылаясь на соображения национальной безопасности. Датские власти в ответ отмечали суверенитет и предупреждали о жесткой реакции в случае силового сценария. Лидеры ЕС поддержали позицию Дании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров цинично обвинил США во вторжении, но умолчал о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Лавров назвал условия России для переговоров с Украиной для окончания войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости