Лавров порівняв незаконну анексію Криму з планами США на Гренландію
commentss НОВИНИ Всі новини

Лавров порівняв незаконну анексію Криму з планами США на Гренландію

Сергій Лавров заявив, що Крим має для безпеки Росії таке ж значення, як Гренландія для США.

20 січня 2026, 12:27
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв незаконну анексію українського Криму з можливими планами США щодо встановлення контролю над Гренландією. Виступаючи на пресконференції за підсумками діяльності російської дипломатії у 2025 році, він заявив, що Крим нібито має для безпеки Росії таке ж значення, як Гренландія для Сполучених Штатів.

Лавров порівняв незаконну анексію Криму з планами США на Гренландію

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров заявив, що Москва уважно стежить за розвитком ситуації навколо Гренландії, хоча формально "не має до цього жодного стосунку". 

"Ми не маємо жодного відношення до планів захопити Гренландію. Я не сумніваюся анітрохи, що у Вашингтоні чудово знають про відсутність таких планів і в Росії, і в КНР. Це не наше питання", — сказав очільник МЗС РФ.

За його словами, події навколо острова стали "серйозною геополітичною ситуацією", а Росія зробить власні висновки після її розв’язання. Після цього Лавров зробив порівняння Криму й Гренландії, аби спробувати легітимізувати силове захоплення української території.

"Крим не менш важливий для безпеки Російської Федерації, ніж Гренландія — для США", — сказав Лавров.

Водночас Лавров визнав, що бачить "непослідовність у діях адміністрації Дональда Трампа, коли йдеться про питання забезпечення міжнародної безпеки та її ставлення до міжнародного права".

Гренландія є автономною територією у складі королівства Данія, однак президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання включити його до складу США, посилаючись на міркування національної безпеки. Данська влада у відповідь наголошувала на суверенітеті та попереджала про жорстку реакцію у разі силового сценарію. Лідери ЄС підтримали позицію Данії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лавров цинічно звинуватив США у вторгненні, але промовчав про війну в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Лавров назвав умови Росії для переговорів з Україною щодо закінчення війни.



