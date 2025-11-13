logo

Лавров внезапно заявил, что Россия готова к переговорам в Будапеште: детали
Лавров внезапно заявил, что Россия готова к переговорам в Будапеште: детали

Кремль продолжает заявлять о своей готовности к диалогу с США, но конкретных шагов в этом направлении не делает

13 ноября 2025, 07:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кремль заявил о готовности к возможному российско-американскому саммиту в Будапеште. Вместе с тем переговоры пока остаются на стадии предварительных контактов. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, цитируя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Лавров внезапно заявил, что Россия готова к переговорам в Будапеште: детали

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Российская сторона вновь выразила заинтересованность в проведении встречи с представителями США на высшем уровне. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва готова к саммиту в Будапеште, если он будет основан на "тщательно проработанных итогах" предыдущих переговоров, состоявшихся на Аляске.

В то же время конкретная дата возможной встречи пока не определена. По словам Лаврова, контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, однако детали переговоров не раскрываются.

На фоне сохраняющегося напряжения в отношениях между Россией и Западом Кремль продолжает заявлять о своей готовности к диалогу с США.

При этом западные источники отмечают, что Вашингтон не подтверждал планов проведения саммита в ближайшее время.

По оценкам аналитиков, подобные заявления Москвы направлены на демонстрацию внешнеполитической активности и попытку вернуть тему переговоров с США в повестку.

Возможная встреча в Будапеште могла бы стать площадкой для обсуждения ограниченного круга вопросов, однако ожидать прорывных решений пока не приходится.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп признал провал попыток завершить войну между Россией и Украиной.

Также издание "Комментарии" сообщало – Москва обновила условия завершения российско-украинской войны: что заявил Сергей Лавров.




