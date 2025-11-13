logo_ukra

Лавров раптово заявив, що Росія готова до переговорів у Будапешті: деталі

Кремль продовжує заявляти про свою готовність до діалогу зі США, але конкретних кроків у цьому напрямі не робить

13 листопада 2025, 07:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кремль заявив про готовність до можливого російсько-американського саміту у Будапешті. Водночас переговори поки що залишаються на стадії попередніх контактів. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, цитуючи міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Лавров раптово заявив, що Росія готова до переговорів у Будапешті: деталі

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Російська сторона знову висловила зацікавленість у проведенні зустрічі з представниками США на найвищому рівні. За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, Москва готова до саміту в Будапешті, якщо він буде заснований на "ретельно опрацьованих підсумках" попередніх переговорів, які відбулися на Алясці.

Водночас, конкретну дату можливої зустрічі поки що не визначено. За словами Лаврова, контакти між Москвою та Вашингтоном продовжуються, проте деталі переговорів не розкриваються.

На тлі напруги у відносинах між Росією і Заходом Кремль продовжує заявляти про свою готовність до діалогу зі США.

Західні джерела зазначають, що Вашингтон не підтверджував планів проведення саміту найближчим часом.

За оцінками аналітиків, подібні заяви Москви спрямовані на демонстрацію зовнішньополітичної активності та спробу повернути тему переговорів із США на порядок денний.

Можлива зустріч у Будапешті могла б стати майданчиком для обговорення обмеженого кола питань, проте очікувати на проривні рішення поки що не доводиться.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп визнав провал спроб завершити війну між Росією та Україною.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Москва оновила умови завершення російсько-української війни: що заявив Сергій Лавров.




