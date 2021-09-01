logo
Русский Українська

BTC/USD

47777.56

ETH/USD

3536.23

LTC/USD

174.69

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Лавров заявил, что Зеленский свои заявления делает «не от большого ума»
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров заявил, что Зеленский свои заявления делает «не от большого ума»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал заявления президента Зеленского

сегодня, 14:10
Автор:

Кравцев Сергей

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что часть заявлений президента Зеленского делается "не от большого ума". Так Лавров охарактеризовал сказанное украинским президентом на исторические темы, а также его высказывание о "самом грязном в мире" российском газе. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление Лаврова перед студентами и преподавателями МГИМО.

Лавров заявил, что Зеленский свои заявления делает «не от большого ума»

Сергей Лавров Фото: из открытых источников

По словам Сергея Лаврова, в соседней Украине продолжают удивлять, когда пытаются присвоить название Русь или, когда пытаются присвоить себе праздник Крещения Руси. Дипломат отметил, что эти заявления очень огорчают. 

Сергей Лавров также добавил, что удивляет и сам Владимир Зеленский, который делает противоречивые заявления или такие, которые не сделаешь от большого ума. 

Российский дипломат считает, что Украина показывает свою неприязнь ко всему российскому лишь с одной целью – и дальше получать от Запада финансовую подпитку, иметь поддержку Запада. Фактически, уверен Лавров, Украину использует Запад для того, чтобы выводить из равновесия Россию, смещать внимание с важных проблем на те, которые не стоит даже обсуждать.

Читайте также на портале "Комментарии" — имея ввиду Украину Сергей Лавров заявил, что с запуском "Северного потока-2" все поменяется. Страны-транзитеры российского газа больше не будут диктовать условия транзита и будут отталкиваться от тех реалий, которые есть.

Читайте на "Комментариях" — Сергей Лавров дерзко отреагировал на слова президента Зеленского о жителях Донбасса, которые в случае поддержки России, должны подумать о том, чтобы сменить место жительства.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/12269603?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share&fbclid=IwAR2ovhadRKOEPHairYZQ5FUggwC8L4srrrjQnZcVBFCyj-yNSaugXbLJXjo
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ