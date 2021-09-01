Лавров заявил, что Зеленский свои заявления делает «не от большого ума»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что часть заявлений президента Зеленского делается "не от большого ума". Так Лавров охарактеризовал сказанное украинским президентом на исторические темы, а также его высказывание о "самом грязном в мире" российском газе. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление Лаврова перед студентами и преподавателями МГИМО.

Сергей Лавров Фото: из открытых источников

По словам Сергея Лаврова, в соседней Украине продолжают удивлять, когда пытаются присвоить название Русь или, когда пытаются присвоить себе праздник Крещения Руси. Дипломат отметил, что эти заявления очень огорчают.

Сергей Лавров также добавил, что удивляет и сам Владимир Зеленский, который делает противоречивые заявления или такие, которые не сделаешь от большого ума.

Российский дипломат считает, что Украина показывает свою неприязнь ко всему российскому лишь с одной целью – и дальше получать от Запада финансовую подпитку, иметь поддержку Запада. Фактически, уверен Лавров, Украину использует Запад для того, чтобы выводить из равновесия Россию, смещать внимание с важных проблем на те, которые не стоит даже обсуждать.

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