Лавров заявил, что Зеленский свои заявления делает «не от большого ума»

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Кравцев Сергей
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что часть заявлений президента Зеленского делается "не от большого ума". Так Лавров охарактеризовал сказанное украинским президентом на исторические темы, а также его высказывание о "самом грязном в мире" российском газе. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление Лаврова перед студентами и преподавателями МГИМО.
Сергей Лавров Фото: из открытых источников
По словам Сергея Лаврова, в соседней Украине продолжают удивлять, когда пытаются присвоить название Русь или, когда пытаются присвоить себе праздник Крещения Руси. Дипломат отметил, что эти заявления очень огорчают.
Сергей Лавров также добавил, что удивляет и сам Владимир Зеленский, который делает противоречивые заявления или такие, которые не сделаешь от большого ума.
Российский дипломат считает, что Украина показывает свою неприязнь ко всему российскому лишь с одной целью – и дальше получать от Запада финансовую подпитку, иметь поддержку Запада. Фактически, уверен Лавров, Украину использует Запад для того, чтобы выводить из равновесия Россию, смещать внимание с важных проблем на те, которые не стоит даже обсуждать.
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