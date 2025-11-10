Лаврову прогнозируют темное будущее: почему его может "убрать" Путин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, более двух десятилетий считавшийся одним из самых стойких столбов путинского режима, может оказаться на грани политического краха. Об этом пишет старший вице-президент Американского совета по внешней политике Илан Берман в статье Forbes.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

По словам Илана Бермана, в Кремле все чаще раздаются слухи о том, что Владимир Путин может списать своего главного дипломата после серии неудачных внешнеполитических шагов.

Лавров в последнее время скрылся с публичного поля. В частности, он отсутствовал на заседании Совбеза России 5 ноября. Кроме того, его исключили из состава делегации на саммит G20 в Южной Африке в конце ноября. Вместо него делегацию возглавит Максим Орешкин, заместитель главы администрации Путина, то есть чиновник с гораздо меньшим политическим влиянием.

После распространения информации о "немилости" от Путина, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Лавров продолжает выполнять свои обязанности". Однако, по словам Бермана, последние неудачи главы МИД РФ существенно пошатнули позиции Лаврова.

Роковым моментом для Лаврова стал дипломатический конфликт после встречи Трампа и Путин на Аляске. Как пишет Forbes, именно из-за позиции Лаврова была отменена следующая встреча двух лидеров в Будапеште.

Такое развитие событий чревато Кремлю, ведь стратегия Путина предполагает минимизацию участия США в поддержке Украины. Однако, по мнению Бермана, любое усиление сотрудничества между Вашингтоном и европейскими союзниками может иметь катастрофические последствия для Москвы.

"Кремлевские инсайдеры отлично понимают, что если администрация Трампа потеряет терпение и полностью поддержит Европу в защите Украины, это может привести к новому всплеску американской военной помощи Киеву", — отмечает эксперт.

Берман подчеркивает, что Лавров оказался в безвыходной ситуации, ведь ему поручено отстаивать политику, изолировавшую Россию от мира. Несмотря на свой опыт и дипломатические способности, министр все чаще становится символом провалов, а не достижений российской дипломатии.

"Каким бы талантливым дипломатом он ни был, его заставляют защищать то, что защитить невозможно. И рано или поздно Лавров станет козлом отпущения за провалы режима", — заключает аналитик.

