Лаврову прогнозують темне майбутнє: чому його може "прибрати" Путін

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який понад два десятиліття вважався одним із найстійкіших стовпів путінського режиму, може опинитися на межі політичного краху. Про це пише старший віцепрезидент Американської ради із зовнішньої політики Ілан Берман у статті Forbes.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

За словами Ілана Бермана, у Кремлі дедалі частіше лунають чутки про те, що Володимир Путін може "списати" свого головного дипломата після серії невдалих зовнішньополітичних кроків.

Лавров останнім часом зник із публічного поля. Зокрема, він був відсутній на засіданні Ради безпеки Росії 5 листопада. Крім того, його виключили зі складу делегації на саміт G20 у Південній Африці наприкінці листопада. Замість нього делегацію очолить Максим Орєшкін, заступник голови адміністрації Путіна, тобто чиновник із набагато меншим політичним впливом.

Після поширенні інформацію про "немилість" від Путіна, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "Лавров продовжує виконувати свої обов’язки". Однак, за словами Бермана, останні невдачі очільника МЗС РФ суттєво похитнули позиції Лаврова.

Фатальним моментом для Лаврова став дипломатичний конфлікт після зустрічі Трампа та Путін на Алясці. Як пише Forbes, саме через позицію Лаврова було скасовано наступну зустріч двох лідерів у Будапешті.

Такий розвиток подій загрожує Кремлю, адже стратегія Путіна передбачає мінімізацію участі США у підтримці України. Однак, на думку Бермана, будь-яке посилення співпраці між Вашингтоном і європейськими союзниками може мати катастрофічні наслідки для Москви.

"Кремлівські інсайдери чудово розуміють, що якщо адміністрація Трампа втратить терпіння та повністю підтримає Європу у захисті України, це може призвести до нового сплеску американської військової допомоги Києву", — зазначає експерт.

Берман підкреслює, що Лавров опинився у безвихідній ситуації, адже йому доручено відстоювати політику, яка ізолювала Росію від світу. Попри свій досвід і дипломатичні здібності, міністр дедалі частіше стає символом провалів, а не досягнень російської дипломатії.

"Яким би талановитим дипломатом він не був, його змушують захищати те, що захистити неможливо. І рано чи пізно Лавров стане цапом-відбувайлом за провали режиму", — підсумовує аналітик.

