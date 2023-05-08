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Лидеры каких стран приедут в Москву на День Победы

Три президента и один премьер-министр приедут к Владимиру Путину на 9 мая, чтобы принять участие в мероприятиях к Дню Победы.

сегодня, 15:00
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Автор:

Slava Kot

Официально согласились прилететь в Москву и принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в России три президента: Токаев, Рахмона и Жапаров, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Лидеры каких стран приедут в Москву на День Победы

Путин на Красной площади вблизи Кремля. Фото из открытых источников

Первым официально объявил о приезде в Кремль на 9 мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров, получивший приглашение еще в апреле. Теперь стало известно, что еще два лидера присоединятся к Жапарову.


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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на приглашение Владимира Путина и совершит визит в Россию 8 мая, а 9 примет участие в мероприятиях на Красной площади. Другой лидер азиатского государства — президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, через своего представителя сообщил, что также совершит рабочие визиты в Россию и примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине победы над Германией.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмона также получил приглашение от российской администрации и 8 мая подтвердил, что примет участие в мероприятиях в Москве 9 мая. 

Приглашения от Кремля получили еще несколько стран СНГ, в том числе президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Однако в администрации президента не сообщили, согласился ли лидер страны приехать в Кремль. 

Таким образом, официально согласились приехать на День победы в Москву президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмона, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Владимир Путин поздравил лидеров СНГ с 9 мая, однако одного президента не упомянул.

Также "Комментарии" писали об акте капитуляции Германии, подписанном 7 мая. Однако в европейских странах день окончания второй мировой войны отмечают 8 или 9 мая.



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Источник: https://www.rbc.ru/politics/05/05/2023/6454d3999a79476cc8f66ca6
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