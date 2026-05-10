Лукашенко пристыдил Путина на параде в Москве

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что международный интерес к параду 9 мая в Москве заметно снизился. В ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что желающих приезжать на торжества в российскую столицу стало гораздо меньше.

Лукашенко и Путин. Фото: Associated Press

Лукашенко во время встречи с Путиным в Москве прокомментировал ситуацию с уменьшением числа мировых лидеров на параде в Москве в 2026 году.

"Придет время, когда к нам будут проситься сюда, чтобы приехать и побыть на этой площади. А сегодня время показало, кто есть кто", — заявил Лукашенко.

В прошлом году в мероприятиях по случаю российского Дня победы принимали участие представители 27 стран, то в этом году список гостей оказался значительно короче. В Кремле опубликовали список лидеров, подтвердивших свое присутствие. В Москву 9 мая прибыли белорусский диктатор Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султана Ибрагим.

Впоследствии стало известно, что на парад в российскую столицу прибыли также президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев. Также Кремль пригласил представителей непризнанных или частично признанных территорий, в частности, Абхазии и Южной Осетии, а также политиков из Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

