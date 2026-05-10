Такого не було з часів СРСР: що вперше сталося у Москві на 9 травня

У столиці Росії вперше з часів розпаду СРСР не відбувся святковий салют до 9 травня. Попри багаторічну традицію, цього року у Москві так і не дочекалися феєрверків, які зазвичай завершували святкування Дня перемоги.

У Москві вперше після СРСР скасували салют на 9 травня. Фото: Associated Press

Як пишуть російські ЗМІ, про скасування салюту на 9 травня росіянам повідомили співробітники служби безпеки у районі "Лужників" та поблизу Червоної площі. За їхніми словами, запуск феєрверків було скасовано "по всій Москві". Однак офіційної заяви від російської влади щодо цього рішення не прозвучало.

Російські медіа спочатку публікували посилання на онлайн-трансляції святкового салюту до 9 травня, однак згодом ці повідомлення зникли із соцмереж. Жителі міста до останнього не розуміли, чи відбудеться шоу, а після оголошення про скасування почали розходитися.

Традиційно салют у Москві стартував о 22:00 та тривав близько десяти хвилин. Однією з головних локацій святкування російського Дня перемоги була Поклонна гора.

Святкування 9 травня 2026 року у Росії загалом помітно відрізнялося від попередніх років. Парад на Червоній площі тривав лише 45 хвилин і став найкоротшим за останні роки. Крім того, вперше за 20 років захід пройшов без демонстрації військової техніки. У Кремлі пояснювали такі зміни "терористичними загрозами" та необхідністю зосередити техніку для війни проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, хто зі світових лідерів був на параді у Москві на 9 травня.

Також "Коментарі" писали, що Путін заявив про готовність зустрітися з президентом України щодо закінчення війни. У Зеленського відповіли на запрошення російського диктатора до Москви.