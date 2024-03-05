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"Людям свойственно умирать". В Путина не видят ничего особенного в смерти Навального

Нарышкин не считает смерть оппозиционера чем-то необычайным

5 марта 2024, 23:58
Автор:
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Марьян Ощановский
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Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин объяснил смерть российского оппозиционера Алексея Навального тем, что "рано или поздно жизнь кончается".

"Людям свойственно умирать". В Путина не видят ничего особенного в смерти Навального

Навальный погиб в тюрьме. Фото из открытых источников

"Я не думаю, что это какой-то специальный замысел. К сожалению, люди имеют особенность умирать, рано или поздно жизнь заканчивается. Умер Навальный своей смертью. Не думаю, что какие-то силы на Западе имеют отношение к его смерти", — заявил Сергей Нарышкин.

Реакцию западных стран на внезапную смерть оппозиционера глава СВР назвал "сатанинскими танцами вокруг гроба с Навальным".

Как известно, 16 февраля Алексей Навальный погиб в колонии №3 в поселке Харп. 1 марта Навального похоронили в Москве на Борисовском кладбище. На прощание с политиком пришли несколько тысяч человек. ЕС и США назвали ответственной за гибель политика российскую власть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Чехия законтрактовала для ВСУ первую партию снарядов, которые уже через несколько недель могут доставить в Украину, сообщил гендиректор по вопросам оборонной политики Ян Иреш. Он не раскрыл информацию о том, какие европейские страны являются участниками соответствующей инициативы Чехии. Ян Иреш также не рассказал, в какой стране будут закуплены боеприпасы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что без американской помощи Россия получит стратегическое преимущество над Украиной, что может закончиться трагедией, заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами США Марк Милли. Он призвал членов Республиканской партии разблокировать помощь Украине. В противном случае, по его словам, мировой порядок, основанный на принципах демократии, может получить "смертельный удар".



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/19894
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