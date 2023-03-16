Маргиналы и приверженцы теории заговора: В Москве собирались русофилы

Кирилл и Путин направили поздравления участникам Международного движения русофилов. На съезд же собралось 90 делегатов, среди которых было много сторонников теорий заговора. Среди "русофилов" – американский актер Стивен Сигал, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, а также итальянская принцесса и ученая, известная своими переводами Толкина и заявлениями о том, что европейских мальчиков поощряют жениться на коровах, пишут "Комментарии".

В съезде "Международного движения русофилов" приняли участие около 90 иностранцев

Ранее де Голль уже выступал со скандальными заявлениями о войне в Украине В прошлом месяце он сказал, что Запад, "к сожалению, разрешил Зеленскому, его олигархам и неонацистским военным группам затянуться в спираль войны".

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Открыл съезд находящийся под санкциями США бывший болгарский парламентарий Николай Малинов. Он сказал, что пора "силам света победить силы тьмы". Актер Стивен Сигал на съезде заявил, что он "на 100% русофил и на миллион процентов россиянин".

Пьер де Голль, внук французского президента, говорил и о своем деде, отмечая, что тот сознавал необходимость в союзничестве Европы и Франции с Россией. А в конце концов заявил, что приехал в Москву, "чтобы содействовать миру и дружбе".

"Я верю, что этот конфликт был спровоцирован и вызван англосаксонскими интересами... Я думаю, что это подвергает мир глубокой опасности, и я здесь, чтобы бороться с этим", — сказал он.

Среди выступающих была итальянская принцесса Виттория Аллиата ди Вильяфранко. Самая известная она тем, что первой перевела книгу "Властелин колец" Джона Толкиена на итальянский. В своем выступлении она сказала, что "русофобия" была создана для "новых формул колонизации" и сравнила "русофобию" с высадкой США на Сицилию во время Второй мировой войны, которую она назвала поводом для распространения влияния Вашингтона.

А свой приезд в Москву на съезд русофилов, объяснила желанием посетить русскую императорскую семью.

"Я двоюродная сестра Романовых, — сказала она. — Я вижу Путина лучше Байдена, но я большая подруга сводной сестры Обамы. В мире есть другие люди, которые разделяют ваше мнение и взгляд на мир... и это легко сделать деревенской леди из Сицилии, которая смотрит с беспокойством на своего сына, который хочет жениться на корове".

Съезд "Международного движения русофилов" прошел накануне в Москве. На нем выступил глава МИД России Сергей Лавров, а президент России Владимир Путин и Патриарх Кирилл просто направили послание к участникам.

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