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Мать российской актрисы, умершей от рака, покинула дом ее мужа

Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, что она с бабушкой уехала в Нижегородскую область

23 июля 2024, 22:50
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Лиля Воробьева

Анна Заворотнюк, старшая дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, недавно умершей от опухоли головного мозга, поделилась со своими поклонниками новостью о том, что уговорила свою бабушку Валентину на путешествие. Мать Анастасии живет вместе с мужем покойной актрисы Петром Чернышевым.

Мать российской актрисы, умершей от рака, покинула дом ее мужа

Мать Анастасии Заворотнюк (фото из открытых источников)

Анна рассказала в своих соцсетях, что сейчас они с бабушкой находятся в Нижегородской области, где уже успели увидеться с родственниками, а дальше планируют посетить Казань.

"В последний раз была в этих краях около шести лет назад. Мы путешествуем по машине, и для меня это первый опыт автотура. Но мне нравится! Удобно", — поделилась Анна.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мужчина умершей от рака российской актрисы начал судиться за ее недвижимость . Анастасия Заворотнюк, российская актриса и ведущая, скончалась 30 мая после продолжительной борьбы с онкозаболеванием. Ее муж, фигурист Петр Чернышев, судится за недвижимость Заворотнюк. Он подал иск к застройщику из-за невыполнения обязательств в долевом строительстве.

Заворотнюк владела особняком в Крекшино стоимостью 120 миллионов рублей, который переписала свою младшую дочь и маму. Две квартиры в Москве были определены среднему сыну и старшей дочери. Чернышев, вероятно, сосредоточен на решении юридических вопросов, возникших после его смерти.

Также "Комментарии" писали о том, что дети умершей от рака российской актрисы могут выгнать из дома ее мужа. Российские пропагандисты и дальше рассказывают о том, как будет жить семья Анастасии Заворотнюк после того, как она умерла. Как утверждает 7 дней, мужчина телезвезды может остаться без жилья. По информации издания, дом артистки, где она жила в последние годы, она отписала своим старшим детям — дочери Анне и сыну Майку.



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Источник: https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk
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