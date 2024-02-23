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Матери Навального показали тело сына, но сразу же выставили требование

От матери Навального требуют похоронить сына тайно

сегодня, 09:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила записала видеообращение, в котором рассказала, что следователи показали ей тело сына, однако требуют похоронить его тайно. Как передает портал "Комментарии", соответствующее видеообращение появилось на youtube-канале "Алексей Навальный".

Матери Навального показали тело сына, но сразу же выставили требование

Мать Алексея Навального Людмила. Фото: из открытых источников

"Следователи утверждают, что причина смерти известна, у них есть все медицинские и юридические документы. По закону они должны были сразу отдать мне тело Алексея, но они не сделали этого до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня и ставят условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей", – заявила Людмила Навальная.

По ее словам, следователи хотят похоронить российского оппозиционера тайно и угрожают ей, если она откажется от этого. Сама же Людмила Навальная требует, чтобы тело ее сына вернули немедленно, и чтобы его сторонники могли открыто с ним попрощаться.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в медицинском заключении о смерти политика говорится, что он умер от "естественных причин". По ее словам, заключение о смерти следователи показали матери российского оппозиционера.

Отметим, ранее мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила записала видеообращение к президенту РФ с требованием отдать ей тело сына, чтобы она могла его похоронить.

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