Мать Навального публично обратилась к Путину

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Кравцев Сергей
Мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила записала видеообращение к президенту РФ с требованием отдать ей тело сына, чтобы она могла его похоронить. Как передает портал "Комментарии", данное видеообращение было опубликовано на youtube-канале "Навальный LIVE".
Мать Алексея Навального. Фото: из открытых источников
Отметим, супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия также сделала публичное обращение, но только не к Путину, а к Евросоюзу с призывом не признавать российские президентские выборы, которые должны состояться в марте 2024 года. Как передает портал "Комментарии", такую просьбу она озвучила во время обращения к Совету ЕС.
Юлия Навальная заявила, что президент РФ Владимир Путин уже не признает язык дипломатии и никаких правил игры, поэтому стоит начать "играть не по правилам".
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Также издание "Комментарии" сообщало – смерть Навального не вызовет протестов: оппозиционер сказал, что способно "взорвать Россию".
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