Мать Навального публично обратилась к Путину



















Мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила записала видеообращение к президенту РФ с требованием отдать ей тело сына, чтобы она могла его похоронить. Как передает портал "Комментарии", данное видеообращение было опубликовано на youtube-канале "Навальный LIVE".

Мать Алексея Навального. Фото: из открытых источников

"За моей спиной расположена колония ИК-3 "Полярный волк", где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин, решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую немедленно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить", – отметила женщина.

Отметим, супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия также сделала публичное обращение, но только не к Путину, а к Евросоюзу с призывом не признавать российские президентские выборы, которые должны состояться в марте 2024 года. Как передает портал "Комментарии", такую просьбу она озвучила во время обращения к Совету ЕС.

Юлия Навальная заявила, что президент РФ Владимир Путин уже не признает язык дипломатии и никаких правил игры, поэтому стоит начать "играть не по правилам".

"Путин убил моего мужа ровно за месяц до так называемых выборов. Эти выборы – фальшивые, но Путину они все равно нужны. Для пропаганды. Он хочет, чтобы весь мир верил, что все в России его поддерживают и восхищаются им. Не верьте этой пропаганде. Не признавайте эти выборы", – отметила Юлия Навальная.

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Также издание "Комментарии" сообщало – смерть Навального не вызовет протестов: оппозиционер сказал, что способно "взорвать Россию".







