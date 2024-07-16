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Медведчук написал письмо Трампу: в нем неожиданный текст об Украине

Виктор Медведчук в письме Трампу обвинил Украину в причастности к попытке покушения на бывшего президента США.

сегодня, 17:07
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Slava Kot

Кум российского диктатора Владимира Путина и бывший народный депутат Украины подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук написал письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу. В нем Медведчук считает, что в нападении на Трампа есть "украинский след". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Медведчук написал письмо Трампу: в нем неожиданный текст об Украине

Виктор Медведчук написал письмо Трампу. Фото из открытых источников

Виктор Медведчук в письме Трампу пишет, что экс-президент США неоднократно заявлял о желании закончить войну и "принести мир в Украину". Однако, по словам кума Путина, якобы президентство Трампа будет мешать Зеленскому.

"Но этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена", — говорится в сообщении Медведчука Трамп.

По словам бывшего нардепа, покушение на Трампа якобы может содержать "украинский след", ведь Трамп, как утверждает Медведчук, стал "личным врагом украинского неонациста Зеленского". Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук назвал Зеленского "подлецом" и добавил, что украинский президент не остановится ни перед чем, чтобы помешать Дональду Трампу выиграть выборы в США.

"Думаю, что по делу о покушении на вас появится украинский след", – пишет Медведчук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что коллаборант с Россией и представитель оккупационных властей в Крыму Сергей Цеков в день нападения на Трампа обвинил в этом Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на попытку убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа. Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, позвонит ли Путин лидеру республиканцев.



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