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Slava Kot
Кум российского диктатора Владимира Путина и бывший народный депутат Украины подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук написал письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу. В нем Медведчук считает, что в нападении на Трампа есть "украинский след". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Виктор Медведчук написал письмо Трампу. Фото из открытых источников
Виктор Медведчук в письме Трампу пишет, что экс-президент США неоднократно заявлял о желании закончить войну и "принести мир в Украину". Однако, по словам кума Путина, якобы президентство Трампа будет мешать Зеленскому.
По словам бывшего нардепа, покушение на Трампа якобы может содержать "украинский след", ведь Трамп, как утверждает Медведчук, стал "личным врагом украинского неонациста Зеленского". Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук назвал Зеленского "подлецом" и добавил, что украинский президент не остановится ни перед чем, чтобы помешать Дональду Трампу выиграть выборы в США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что коллаборант с Россией и представитель оккупационных властей в Крыму Сергей Цеков в день нападения на Трампа обвинил в этом Украину.
Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на попытку убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа. Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, позвонит ли Путин лидеру республиканцев.
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