Медведев цинично заявил, что жена Навального ждала его смерти

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не может ничего хорошего сказать о Навальном после его смерти. Кроме того, российский политик считает, что супруга Навального Юлия ждала смерти оппозиционера, чтобы начать собственную политическую кампанию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Дмитрий Медведев о смерти Алексея Навального. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев выступил перед российскими журналистами, где сделал несколько пропагандистских заявлений. Бывший президент РФ резко отреагировал на смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

"Как принято говорить об умерших: либо хорошем, либо ничего. Ничего хорошего о нем я сказать не могу!", — сказал Медведев.

Далее Дмитрий Медведев цинично высказался о Юлии Навальной, указав, что она ожидала смерти мужа для корыстных целей.

"Посмотрите на улыбающееся лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы начать свою политическую жизнь. Она об этом уже сказала", — заявил Медведев.

Напомним, что после смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии его жена записала видео. В нем Юлия Навальная обвинила Путина в смерти ее мужа и заявила, что будет продолжать дело Навального, несмотря на то, что не планировала предпринимать такие действия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин после смерти Навального наградил российского чиновника, который отвечает за исполнение наказаний в России.

Также "Комментарии" писали, что дочь другого российского оппозиционера, убитого четырьмя пулями в спину вблизи Кремля, призвала президента США отомстить за смерть Алексея Навального, выделив помощь для Украины.