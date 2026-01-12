logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Медведев насмехается над Трампом и пугает его «референдумом» в Гренландии
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев насмехается над Трампом и пугает его «референдумом» в Гренландии

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пофантазировал о референдуме в Гренландии

12 января 2026, 23:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Одиозный заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал планы американского президента Дональда Трампа по Гренландии.

Медведев насмехается над Трампом и пугает его «референдумом» в Гренландии

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Бывший президент РФ утверждает, что одобряет идею захвата острова ради мирового климата. Кроме того, Медведев посоветовал Трампу не медлить, ведь Гренландия может "пойти по пути референдума" и стать "новым субъектом" Российской Федерации.

"Трампу нужно спешить. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звезд на флаге. А у России появится новый – уже 90-й – субъект Федерации", — написал Медведев в соцсети.

Заместитель председателя Совбеза РФ в присущей ему манере высмеял Трампа, прогнозируя ему должность "и.о. президента Гренландии". Кроме того, Медведев предложил президенту США провести "уникальную военную операцию" и захватить европейских лидеров, например Макрона или Стармера, назвав их "американофобами" и защитниками "обители нечисти".

Как сообщал портал "Комментарии", вероятность того, что Гренландия может перейти под контроль США до конца 2026 года, резко возросла после серии заявлений президента Дональда Трампа по поводу необходимости для Соединенных Штатов получить самый большой остров на планете. По данным платформы прогнозирования Polymarket, по состоянию на 12 января сценарий, при котором Гренландия перейдет под контроль США, оценивается в 17%. Это почти вдвое больше, чем в конце прошлого года.

Ранее издание "Комментарии" писало, что европейские страны начали прорабатывать военно-политический ответ на резкие заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможного захвата Гренландии. Великобритания вместе с партнерами по НАТО обсуждает варианты размещения дополнительных сил на острове, чтобы снизить напряжение и сдержать любые шаги Вашингтона.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости