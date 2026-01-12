Медведев насмехается над Трампом и пугает его «референдумом» в Гренландии

Одиозный заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал планы американского президента Дональда Трампа по Гренландии.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Бывший президент РФ утверждает, что одобряет идею захвата острова ради мирового климата. Кроме того, Медведев посоветовал Трампу не медлить, ведь Гренландия может "пойти по пути референдума" и стать "новым субъектом" Российской Федерации.

"Трампу нужно спешить. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звезд на флаге. А у России появится новый – уже 90-й – субъект Федерации", — написал Медведев в соцсети.

Заместитель председателя Совбеза РФ в присущей ему манере высмеял Трампа, прогнозируя ему должность "и.о. президента Гренландии". Кроме того, Медведев предложил президенту США провести "уникальную военную операцию" и захватить европейских лидеров, например Макрона или Стармера, назвав их "американофобами" и защитниками "обители нечисти".

Как сообщал портал "Комментарии", вероятность того, что Гренландия может перейти под контроль США до конца 2026 года, резко возросла после серии заявлений президента Дональда Трампа по поводу необходимости для Соединенных Штатов получить самый большой остров на планете. По данным платформы прогнозирования Polymarket, по состоянию на 12 января сценарий, при котором Гренландия перейдет под контроль США, оценивается в 17%. Это почти вдвое больше, чем в конце прошлого года.

Ранее издание "Комментарии" писало, что европейские страны начали прорабатывать военно-политический ответ на резкие заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможного захвата Гренландии. Великобритания вместе с партнерами по НАТО обсуждает варианты размещения дополнительных сил на острове, чтобы снизить напряжение и сдержать любые шаги Вашингтона.