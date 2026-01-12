Медведєв насміхається над Трампом та лякає його «референдумом» у Гренландії

Одіозний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв прокоментував плани американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії.

Дмитро Медведєв. Фото: з відкритих джерел

Колишній президент РФ стверджує, що схвалює ідею захоплення острова заради "світового клімату". Окрім того, Медведєв порадив Трампу не баритися, адже Гренландія може "піти шляхом референдуму" і стати "новим суб’єктом" Російської Федерації.

"Трампу треба поспішати. За неперевіреною інформацією, за кілька днів може відбутися раптовий референдум, на якому мешканці всієї 55-тисячної Гренландії можуть проголосувати за приєднання до Росії. І тоді все! Жодних нових зірочок на прапорі. А в Росії з'явиться новий – вже 90-й – суб'єкт Федерації", — написав Медведєв у соцмережі.

Заступник голови Радбезу РФ у притаманній йому манері висміяв Трампа, прогнозуючи йому посаду "в.о. президента Гренландії". Крім того, Медведєв запропонував президенту США провести "унікальну військову операцію" та захопити європейських лідерів, наприклад, Макрона або Стармера, назвавши їх "американофобами" та захисниками "обителі нечисті".

Як повідомляв портал "Коментарі", ймовірність того, що Гренландія може перейти під контроль США до кінця 2026 року, різко зросла після серії заяв президента Дональда Трампа щодо необхідності для Сполучених Штатів отримати найбільший острів на планеті. За даними платформи прогнозування Polymarket, станом на 12 січня сценарій за якого Гренландія перейде під контроль США оцінюється у 17%. Це майже вдвічі більше, ніж ще наприкінці минулого року.

Раніше видання "Коментарі" писало, що європейські країни почали опрацьовувати військово-політичну відповідь на різкі заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого захоплення Гренландії. Велика Британія разом із партнерами по НАТО обговорює варіанти розміщення додаткових сил на острові, аби знизити напругу та стримати будь-які односторонні кроки Вашингтона.