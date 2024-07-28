Медведев назвал Байдена "хромой уткой" и раскритиковал Харрис

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что кандидатура Камалы Харрис как президента США плохая для России — на уровне с Джо Байденом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Бывший президент России Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Дмитрий Медведев резко отозвался о Камале Харрис и Джо Байдене, которых назвал "некомпетентными" политиками без критического мышления.
Российский политик продолжил критиковать Байдена и назвал его "хромой уткой". Однако Медведев обеспокоился, что американский президент в последние месяцы пребывания в должности имеет возможность принимать решения, которые не будут влиять на него как кандидата в президенты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев сделал признание по поводу войны в Украине. По словам российского политика, Москва давно планировала военный конфликт на украинских территориях и накапливала для этого достаточное количество ресурсов.
Также "Комментарии" писали о главных заявлениях вице-президента США Камалы Харрис об Украине и войне, которую начала Россия.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!