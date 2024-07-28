Медведев назвал Байдена "хромой уткой" и раскритиковал Харрис

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что кандидатура Камалы Харрис как президента США плохая для России — на уровне с Джо Байденом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Бывший президент России Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев резко отозвался о Камале Харрис и Джо Байдене, которых назвал "некомпетентными" политиками без критического мышления.

"Если сравнивать нынешнего немощного президента и его возможную преемницу младше, на ум приходит только одно: "оба хуже". Главное, что роднит этих двух политиков, отнюдь не их принадлежность к демократической партии США, а полная некомпетентность вместе с непомерными личными амбициями и отсутствием критического мышления", — сказал Медведев.

Российский политик продолжил критиковать Байдена и назвал его "хромой уткой". Однако Медведев обеспокоился, что американский президент в последние месяцы пребывания в должности имеет возможность принимать решения, которые не будут влиять на него как кандидата в президенты.

"Пока ему подбирают замену, немощный и ни на что не влияющий президент будет занимать свой пост — пожалуй, так удобнее. Он в полном смысле стал хромой уткой. Однако на эти полгода у него полностью развязаны руки", — сказал он. Медведев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев сделал признание по поводу войны в Украине. По словам российского политика, Москва давно планировала военный конфликт на украинских территориях и накапливала для этого достаточное количество ресурсов.

Также "Комментарии" писали о главных заявлениях вице-президента США Камалы Харрис об Украине и войне, которую начала Россия.