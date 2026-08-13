Медведев назвал "дураками" россиян, выступающих против войны в Украине

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался о россиянах, выступающих против войны против Украины. Российский политик заявил, что значительная часть таких людей имеет "искаженное" сознание по глупости и бессознательности, а партия "Единая Россия" должна активнее работать с ними.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев во время заседания совета "Единой России", посвященного разработке новой "народной программы", назвал россиян дураками.

"Откуда вылезают вот эти люди с такими абсолютно искривленными мозгами? Именно потому, что они не понимают, что они делают. Ну, есть, конечно, убежденные негодяи, но я думаю, что среди них не так много. Это скорее от глупости и бессознательности", — заявил российский политик.

По его словам, представители партии Путина должны "плотно работать" с россиянами, выражающими взгляды, противоречащие официальной позиции Кремля.

Отдельно Медведев затронул возможное завершение войны против Украины. Он заявил, что "СВО" может прекратиться только на условиях Москвы. По его словам, Россия ожидает, в частности, полного вывода украинских войск с территорий, которые Кремль считает оккупированными. При этом Медведев предположил, что отношения России с Западом мало изменятся даже после прекращения или приостановки боевых действий.

"Рано или поздно это, естественно, произойдет и, естественно, исхожу из того, что на наших условиях", — сказал Медведев.

В то же время, российский политик призвал активнее использовать участников войны для пропагандистской работы с детьми. Медведев предложил организовывать встречи военных со школьниками и рассказывать им об их якобы "подвигах" на войне против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев взорвался бранью из-за слов нового главкома ВСУ Драпатого о России.

Также "Комментарии" писали, как Медведев истерически отреагировал на массированный удар РФ по Украине.