Медведев назвал "дураками" россиян, выступающих против войны в Украине

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Slava Kot
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался о россиянах, выступающих против войны против Украины. Российский политик заявил, что значительная часть таких людей имеет "искаженное" сознание по глупости и бессознательности, а партия "Единая Россия" должна активнее работать с ними.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Дмитрий Медведев во время заседания совета "Единой России", посвященного разработке новой "народной программы", назвал россиян дураками.
По его словам, представители партии Путина должны "плотно работать" с россиянами, выражающими взгляды, противоречащие официальной позиции Кремля.
Отдельно Медведев затронул возможное завершение войны против Украины. Он заявил, что "СВО" может прекратиться только на условиях Москвы. По его словам, Россия ожидает, в частности, полного вывода украинских войск с территорий, которые Кремль считает оккупированными. При этом Медведев предположил, что отношения России с Западом мало изменятся даже после прекращения или приостановки боевых действий.
В то же время, российский политик призвал активнее использовать участников войны для пропагандистской работы с детьми. Медведев предложил организовывать встречи военных со школьниками и рассказывать им об их якобы "подвигах" на войне против Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев взорвался бранью из-за слов нового главкома ВСУ Драпатого о России.
Также "Комментарии" писали, как Медведев истерически отреагировал на массированный удар РФ по Украине.