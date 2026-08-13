Медведєв назвав "дурнями" росіян, які виступають проти війни в Україні

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв різко висловився про росіян, які виступають проти війни проти України. Російський політик заявив, що значна частина таких людей має "викривлену" свідомість через дурість і несвідомість, а партія "Єдина Росія" має активніше працювати з ними.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв під час засідання ради "Єдиної Росії", присвяченого розробці нової "народної програми", назвав росіян дурнями.

"Звідки вилазять ось ці люди з такими абсолютно викривленими мізками? Саме тому, що вони не розуміють, що вони роблять. Ну, є, звичайно, переконані негідники, але я думаю, що серед них не так багато. Це швидше від дурості та несвідомості", — заявив російський політик.

За його словами, представники партії Путіна повинні "щільно працювати" з росіянами, які висловлюють погляди, що суперечать офіційній позиції Кремля.

Окремо Медведєв торкнувся можливого завершення війни проти України. Він заявив, що "СВО" може припинитися лише на умовах Москви. За його словами, Росія очікує, зокрема, повного виведення українських військ з територій, які Кремль вважає окупованими. При цьому Медведєв припустив, що відносини Росії з Заходом мало зміняться навіть після припинення або призупинення бойових дій.

"Рано чи пізно це, природно, станеться і, природно, виходжу з того, що на наших умовах", — сказав Медведєв.

Водночас російський політик закликав активніше використовувати учасників війни для пропагандистської роботи з дітьми. Медведєв запропонував організовувати зустрічі військових зі школярами та розповідати їм про їхні нібито "подвиги" на війні проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Медведєв вибухнув лайкою через слова нового головкома ЗСУ Драпатого про Росію.

Також "Коментарі" писали, як Медведєв істерично відреагував на масований удар РФ по Україні.