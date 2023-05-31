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Медведев назвал вечного врага России

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев после атак неизвестных беспилотников по Москве назвал вечного врага Российской Федерации.

сегодня, 12:43
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Автор:

Slava Kot

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на слова британского руководителя МИД, утверждающего, что Украина имеет право атаковать территорию Россию для защиты своих границ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter русского политика.

Медведев назвал вечного врага России

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли после атаки неизвестных дронов по Москве сделал предположение, что Украина имеет право совершать нападения на Россию в целях самообороны. На такие слова Клеверли резко отреагировал бывший президент РФ Дмитрий Медведев, назвавший Британию вечным врагом России.


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"Тупые чиновники Великобритании, нашего вечного врага, должны помнить, что в рамках общепринятого международного права… их государство также может быть квалифицировано как находящееся в состоянии войны", — заявил Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, Великобритания оказывает Украине военную помощь, технику и обучает солдат ВСУ. По мнению российского политика, таким образом страна является союзником Украины и "ведет необъявленную войну против России".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о том, кто мог атаковать дронами Москву: аналитик назвал три варианта.

Также "Комментарии" писали первую реакцию Путина на атаку дронов по Москве. В ней президент России пригрозил зеркальными действиями русской армии. Кремль утверждает, что именно украинские беспилотники атаковали Москву, после того как российские силы якобы нанесли удары по одному из центров принятия решений в столице Украины. Несмотря на такие сообщения, владелец ППК "Вагнер" критикует Минобороны РФ за бездействие перед нападением беспилотников на столицу России.






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Источник: https://twitter.com/MedvedevRussiaE/status/1663784322480873472
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