Медведев неожиданно признался, почему дроны начали появляться в Европе

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил свои пять версий, почему беспилотники активно стали появляться на территории европейских стран. По его словам, это возможность, чтобы "недалекие европейцы" почувствовали, что такое опасность войны и начали "бояться и дрожать, как тупые животные".
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Дмитрий Медведев в соцсетях опубликовал 5 версий, почему дроны начали обнаруживать в Европе:
Сразу после этого Медведев заявил, что версию с российскими дронами прокомментировал Путин, который сказал, что "не будет больше" запускать беспилотники. Затем российский диктатор заявил, что якобы дроны, которые считают российскими, запускают "молодые люди", чтобы европейские страны увеличили расходы на оборону.
Сам же Медведев не дает ответа, однако считает, что главная задача запуска беспилотников состоит в том, чтобы европейцы почувствовали опасность войны.
По его словам, тогда европейцы смогут сменить лидеров стран, помогающих Украине в войне против России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после появления дронов над Бельгией в Еврокомиссии сделали обреченное заявление.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле снова унизили Трампа отреагировав на угрозы президента США.