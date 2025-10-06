Медведев неожиданно признался, почему дроны начали появляться в Европе

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил свои пять версий, почему беспилотники активно стали появляться на территории европейских стран. По его словам, это возможность, чтобы "недалекие европейцы" почувствовали, что такое опасность войны и начали "бояться и дрожать, как тупые животные".

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев в соцсетях опубликовал 5 версий, почему дроны начали обнаруживать в Европе:

1. Провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну.

2. Деятельность пророссийского подполья в этих странах с целью дестабилизации жизни в ЕС.

3. Проверка своих систем ПВО на прочность, проводимая местными спецслужбами.

4. Игры местных охламонов с хулиганскими целями.

5. Прямой засыл дронов из России.

Сразу после этого Медведев заявил, что версию с российскими дронами прокомментировал Путин, который сказал, что "не будет больше" запускать беспилотники. Затем российский диктатор заявил, что якобы дроны, которые считают российскими, запускают "молодые люди", чтобы европейские страны увеличили расходы на оборону.

Сам же Медведев не дает ответа, однако считает, что главная задача запуска беспилотников состоит в том, чтобы европейцы почувствовали опасность войны.

"Главное, чтобы недалекие европейцы почувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны. Чтобы боялись и дрожали, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню. Чтобы обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и болезненный конец", — пишет Медведев.

По его словам, тогда европейцы смогут сменить лидеров стран, помогающих Украине в войне против России.

"Может, тогда они поймут, что такое война. И оторвут головы своим чудовищам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови...", — добавил Медведев повторяя нарратив российской пропаганды.

