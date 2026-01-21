Медведев обрадовался Трампу, который хочет походить на Путина

Рубрики
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал очередное резкое заявление, в котором объединил критику Всемирного экономического форума в Давосе с нападками на президента США Дональда Трампа. В присущей себе агрессивной манере он заявил, что американский лидер якобы стремится подражать Владимиру Путину, однако "этого никогда не достигнет".
Медведев заявил, что Трамп хочет быть как Путин. Фото из открытых источников
Дмитрий Медведев назвал мероприятие в Давосе "бессмысленным" и обрадовался тому, что вместо обсуждения вопроса Украины на экономическом форуме основное внимание будет сосредоточено на Гренландии.
Далее российский политик утверждает, что Трампу не удастся повторить "успехи" Путина. Медведев в очередной раз распространил российскую пропаганду, назвав войну против Украины "возвращением исторических земель" и противопоставив это гипотетическим попыткам Вашингтона усилить контроль над Гренландией.
Медведев также поставил под вопрос будущее НАТО, намекая на высокую "цену", которую якобы придется заплатить Трампу за геополитические амбиции.
