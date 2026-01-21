Медведев обрадовался Трампу, который хочет походить на Путина

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал очередное резкое заявление, в котором объединил критику Всемирного экономического форума в Давосе с нападками на президента США Дональда Трампа. В присущей себе агрессивной манере он заявил, что американский лидер якобы стремится подражать Владимиру Путину, однако "этого никогда не достигнет".

Медведев заявил, что Трамп хочет быть как Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев назвал мероприятие в Давосе "бессмысленным" и обрадовался тому, что вместо обсуждения вопроса Украины на экономическом форуме основное внимание будет сосредоточено на Гренландии.

"Трусливые европейские петушки будут убеждать настойчивого дядюшку принять полную опеку над островом, но оставить его в формальной собственности Датского королевства. Однако Трампу нужно не это. Ему нужно закрасить на картах мира остров в звездно-полосатый оттенок стать в один ряд с отцами-основателями. Хочется остаться навсегда в истории. И в то же время стать президентом России", — пишет Медведев.

Далее российский политик утверждает, что Трампу не удастся повторить "успехи" Путина. Медведев в очередной раз распространил российскую пропаганду, назвав войну против Украины "возвращением исторических земель" и противопоставив это гипотетическим попыткам Вашингтона усилить контроль над Гренландией.

"Последнее невозможно. В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, веками входившие в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия – совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить", — добавил Медведев.

Медведев также поставил под вопрос будущее НАТО, намекая на высокую "цену", которую якобы придется заплатить Трампу за геополитические амбиции.

