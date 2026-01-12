У МЗС Франції висміяли погрози Медведєва, який лякав ударом "Орєшніком"

Міністерство закордонних справ Франції публічно висміяло чергові погрози з боку заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який після ракетного удару по Україні намагався залякати Європу.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

На сторінці French Response у соцмережі X, що позиціонується як "офіційна відповідь" французької дипломатії, з’явився іронічний допис.

"Будь ласка, бійтеся Росіїїїїї, вже 4-й рік" — йдеться в повідомлені з емодзі, що позіхає.

Таким чином у МЗС Франції фактично знецінили спробу Кремля вкотре залякати європейських партнерів риторикою ескалації.

У МЗС Франції іронічно відповіли на погрози Медведєва

Приводом для реакції Франції стала заява Медведєва після ракетної атаки РФ по Україні пізно ввечері 8 січня, коли відбувся удар ракетою "Орєшнік" по Львівській області. Невдовзі після цього Медведєв опублікував агресивний допис, у якому назвав європейських лідерів "тупими дурнями" та пригрозив наслідками у разі можливого розміщення європейських військ в Україні після завершення війни.

У своїй заяві Медведєв також згадав президента Франції Емманюеля Макрона, звинувативши його у "поширенні нісенітниці" щодо безпекових ініціатив Європи, і підкріпив свої погрози відео російського ракетного удару.

