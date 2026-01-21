Медведєв зрадів Трампу, який хоче бути схожим на Путіна

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв опублікував чергову різку заяву, у якій поєднав критику Всесвітнього економічного форуму в Давосі з нападками на президента США Дональда Трампа. У властивій собі агресивній манері він заявив, що американський лідер нібито прагне наслідувати Володимира Путіна, однак "цього ніколи не досягне".

Медведєв заявив, що Трамп хоче бути як Путін. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв назвав захід у Давосі "безглуздим" та зрадів тому, що замість обговорення питання України на економічному форумі основна увага буде зосереджена на Гренландії.

"Боягузливі європейські півники переконуватимуть наполегливого дядька прийняти повну опіку над островом, але залишити його у формальній власності Данського королівства. Проте Трампу потрібне не це. Йому потрібно зафарбувати на картах світу острів у зоряно-смугастий відтінок і стати в один ряд із батьками-засновниками. Хочеться назавжди залишитися в історії. І водночас стати як президент Росії", — пише Медведєв.

Далі російський політик стверджує, що Трампу не вдасться повторити "успіхи" Путіна. Медведєв вкотре поширив російську пропаганду назвавши війну проти України "поверненням історичних земель" і протиставивши це гіпотетичним спробам Вашингтона посилити контроль над Гренландією.

"Останнє неможливе. У ході СВО та в результаті референдумів Росія повернула собі саме свої землі, які століттями входили до її складу, разом зі своїми людьми. Гренландія – зовсім не те. Вона ніколи не була безпосередньо пов'язана зі Штатами, хоча ті й намагалися її кілька разів купити", — додав Медведєв

Медведєв також поставив під сумнів майбутнє НАТО, натякаючи на високу "ціну", яку нібито доведеться заплатити Трампу за геополітичні амбіції.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у МЗС Франції висміяли погрози Медведєва, який лякав ударом "Орєшніком".

Також "Коментарі" писали, що президент Фінляндії двома словами описав ДНК Росії.