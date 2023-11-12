Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил план, по которому Украина станет членом НАТО во время войны против России. На такие идеи отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.



Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Расмуссен призвал принять Украину в НАТО, однако без оккупированных территорий. Согласно этому плану, это не приведет к эскалации конфликта НАТО и России, но Украина тогда получит защиту своих не оккупированных территорий от ракетных ударов и российской авиации. Андерс Расмуссен считает, что в таком случае Кремль не будет атаковать территорию НАТО.

Дмитрий Медведев отреагировал на такие заявления генсека НАТО 2009-214 годов и заявил, что в таком случае Запад практически признает, что временно оккупированные Россией территории не являются частью Украины.

"Неплохо, но важно идти дальше. Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальные — никакая не Украина", — пишет Медведев.

Кроме того, российский политик продолжает использовать пропаганду и указывает, что "украинский язык – не язык, а суржик", а "Украина – не страна, а искусственно собранные территории". Несмотря на заявления Медведева, следует отметить, что Украину признают более 190 членов ООН.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что международная компания Carlsberg заявила о попытке Кремля бесплатно украсть их бизнес в РФ. Медведев саркастически отреагировал на такую критику со стороны западной компании.

Также "Комментарии" писали, что появилась угрожающая реакция Дмитрия Медведева на информацию об отправке британских войск в Украину. Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что существует возможность учить украинских военных в Украине британскими специалистами.