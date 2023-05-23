Медведев отреагировал на ситуацию в Белгородской области

Бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуации со входом российских добровольческих корпусов, сражающихся против России на территорию Белгородской области РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что российских повстанцев, зашедших из Украины в Белгородскую область и таким образом показывающих неповиновение кремлевскому режиму, нужно уничтожать.

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"Этих отморозков нужно уничтожать как крыс, даже в плен не брать", — заявил бывший президент России и добавил, что считает позицию Украины, которая говорит о непричастности к инцидентам на территории РФ ложью.

Кроме того, российский политик пригрозил Западу, который поддерживает Украину и открывает все большие возможности получения современного вооружения, включая истребителей.

"Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем вероятнее сценарий ядерного апокалипсиса", — сообщил Дмитрий Медведев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский политик Дмитрий Медведев резко высказался о президентке Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен и указал нужны сейчас мирные переговоры между Украиной и Россией. В своей речи бывший президент РФ в очередной раз повторил российскую пропаганду относительно того, что Украина якобы находится под влиянием внешних сил, однако не предоставил никаких доказательств своим предположением.

Также "Комментарии" писали о том, что в России идет масштабная информационная кампания по привлечению контрактников к военной службе для войны в Украине. Дмитрий Медведев рассказал, сколько россиян завербовало в российскую армию.