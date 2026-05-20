Медведев показал карту украинских территорий, которые хочет оккупировать Россия
НОВОСТИ

Медведев показал карту украинских территорий, которые хочет оккупировать Россия

В новом российском учебнике под редакцией Дмитрия Медведева в состав РФ включили Херсон, Запорожье и весь Донбасс.

20 мая 2026, 16:00
Slava Kot

Новый российский школьный учебник по обществознанию, подготовленный под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, имеет карту, на которой в состав России включены оккупированные территории Украины, в частности Херсон, а также полностью Донецкая и Запорожская области.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Издание "Верстка" проанализировало учебник. В пособии для 9 класса город Херсон, российские войска покинувшие еще осенью 2022 года, обозначен как часть РФ. На карте также показаны все территории Донбасса и Запорожья как российские, хотя боевые действия там продолжаются и сейчас. В то же время город Запорожье, где проживают сотни тысяч людей и находится под контролем Украины, на карте вообще не обозначен.

Учебник не только демонстрирует новую географию, но продвигает политические месседжи Кремля. В одной из глав авторы цитируют слова Владимира Путина о том, что "границы России нигде не заканчиваются".

"Россия приняла на себя миссию лидера нового миропорядка", – говорится в главе "Россия на пути к будущему".

Авторы учебника утверждают, что Запад в это время навязывает свое мнение, в частности "однополые браки, стремление внедрить в сознание людей мнение о возможности изменения биологической природы человека".

В то же время, война против Украины в пособии почти не описывается прямо. Термин "СВО" появляется лишь трижды, а также упоминаются "неонацисты в Украине" и "агрессивно националистический режим", без объяснения причин или последствий полномасштабного вторжения РФ.

Отдельный раздел посвящен информационной войне. Учащимся объясняют понятия "фейки" и "дезинформация", а наиболее надежными источниками информации называют государственные сайты и "официальные СМИ". В качестве примеров информационных операций авторы приводят "цветные революции" в Украине, Грузии и Кыргызстане.

Единые учебники для 9 и 10 классов под редакцией Медведева планируют ввести в русских школах со следующего учебного года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев истерически отреагировал на угрозы НАТО ударить по Калининграду.

Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Медведев пригрозил миру ядерным апокалипсисом.



Источник: https://verstka.media/uchebnik-po-obshhestvoznaniyu-medvedeva-o-voine-lish-melkom
