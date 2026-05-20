Медведев показал карту украинских территорий, которые хочет оккупировать Россия

Новый российский школьный учебник по обществознанию, подготовленный под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, имеет карту, на которой в состав России включены оккупированные территории Украины, в частности Херсон, а также полностью Донецкая и Запорожская области.

Дмитрий Медведев.

Издание "Верстка" проанализировало учебник. В пособии для 9 класса город Херсон, российские войска покинувшие еще осенью 2022 года, обозначен как часть РФ. На карте также показаны все территории Донбасса и Запорожья как российские, хотя боевые действия там продолжаются и сейчас. В то же время город Запорожье, где проживают сотни тысяч людей и находится под контролем Украины, на карте вообще не обозначен.

Учебник Медведева показал территории Украины, которые Россия хочет считать своими

Учебник не только демонстрирует новую географию, но продвигает политические месседжи Кремля. В одной из глав авторы цитируют слова Владимира Путина о том, что "границы России нигде не заканчиваются".

"Россия приняла на себя миссию лидера нового миропорядка", – говорится в главе "Россия на пути к будущему".

Авторы учебника утверждают, что Запад в это время навязывает свое мнение, в частности "однополые браки, стремление внедрить в сознание людей мнение о возможности изменения биологической природы человека".

В то же время, война против Украины в пособии почти не описывается прямо. Термин "СВО" появляется лишь трижды, а также упоминаются "неонацисты в Украине" и "агрессивно националистический режим", без объяснения причин или последствий полномасштабного вторжения РФ.

Отдельный раздел посвящен информационной войне. Учащимся объясняют понятия "фейки" и "дезинформация", а наиболее надежными источниками информации называют государственные сайты и "официальные СМИ". В качестве примеров информационных операций авторы приводят "цветные революции" в Украине, Грузии и Кыргызстане.

Единые учебники для 9 и 10 классов под редакцией Медведева планируют ввести в русских школах со следующего учебного года.

