Медведєв показав карту українських територій, які хоче окупувати Росія

Новий російський шкільний підручник з суспільствознавства, підготовлений за редакцією заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва має карту, на якій до складу Росії включені окуповані території України, зокрема Херсон, а також повністю Донецька та Запорізька області.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Видання "Верстка" проаналізувало підручник. У посібнику для 9 класу місто Херсон, яке російські війська залишили ще восени 2022 року, позначене як частина РФ. На карті також показані всі території Донеччини та Запоріжжя як російські, хоча бойові дії там тривають і нині. Водночас саме місто Запоріжжя, де проживають сотні тисяч людей і яке перебуває під контролем України, на карті взагалі не позначене.

Підручник Медведєва показав території України , які Росія хоче вважати своїми

Підручник не лише демонструє нову географію, а й просуває політичні меседжі Кремля. В одному з розділів автори цитують слова Володимира Путіна про те, що "кордони Росії ніде не закінчуються".

"Росія прийняла на себе місію лідера нового світопорядку", — йдеться в главі "Росія на шляху до майбутнього".

Автори підручника стверджують, що Захід тим часом нав'язує свою думку, зокрема "одностатеві шлюби, прагнення впровадити у свідомість людей думку про можливість зміни біологічної природи людини".

Водночас війна проти України у посібнику майже не описується прямо. Термін "СВО" з’являється лише тричі, а також згадуються "неонацисти в Україні" та "агресивно-націоналістичний режим", без пояснення причин чи наслідків повномасштабного вторгнення РФ.

Окремий розділ присвячений інформаційній війні. Учням пояснюють поняття "фейки" та "дезінформація", а найбільш надійними джерелами інформації називають державні сайти та "офіційні ЗМІ". Як приклади інформаційних операцій автори наводять "кольорові революції" в Україні, Грузії та Киргизстані.

Єдині підручники для 9 та 10 класів за редакцією Медведєва планують запровадити у російських школах з наступного навчального року.

