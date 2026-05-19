Медведєв істерично відреагував на погрози НАТО вдарити по Калінінграду
НОВИНИ

Медведєв істерично відреагував на погрози НАТО вдарити по Калінінграду

Дмитро Медведєв вибухнув образами після заяви МЗС Литви про можливість удару НАТО по Калінінграду.

19 травня 2026, 10:10
Slava Kot

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса щодо можливостей НАТО завдати удару по військових об’єктах у Калінінграді у разі агресії з боку Росії. Відповідь Медведєва традиційно супроводжувалася різкими висловлюваннями та образами на адресу країн Балтії.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв у своєму дописі назвав європейських політиків "русофобами" та використав образливі формулювання щодо литовського дипломата. Медведєв також висміяв заяви представників Балтійських країн, які закликають до жорсткішої позиції щодо Москви.

"Чим менший розмір, тим більше несамовитий гавкіт. Нещодавно недоумки з так званих балтійських країн вкотре відзначилися у заливистому русофобському гавканні. Спочатку якесь "цахкно" з Естонії заявило, що з Росією не слід розпочинати переговори, поки Україна не досягла успіхів на фронті. А потім литовський клінічний дегенерат на прізвисько "Бурис" запропонував "показати росіянам" і прорватися в Калінінград. Як відомо, моськи люблять голосно гавкати на великих з метою підвищення авторитету. Воно й зрозуміло: мозок дуже малий", — заявив Медведєв.

Нагадаємо, Кястутіс Будріс заявив, що Росія перетворила Калінінград на "маленьку фортецю", де розміщені системи ППО та ракетні комплекси. За його словами, НАТО має показати РФ, що здатне прорвати оборону в Калінінграді та у разі необхідності "зрівняти з землею російські бази протиповітряної оборони та ракетні бази".

Калінінградська область, відрізана від основної території Росії, залишається одним із найбільш мілітаризованих регіонів Європи. Москва розмістила там ракетні комплекси "Іскандер", системи С-400 та інші елементи військової інфраструктури.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дмитро Медведєв вибухнув цинічними погрозами на адресу Заходу через ракети "Сармат".

Також "Коментарі" писали, що у Росії священники РПЦ об’їхали Перм з іконою Богоматері після атак дронів на нафтові об’єкти.



