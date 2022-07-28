Медведев показал на фото, какой в Кремле видят Украину после завершения войны

Как передает портал "Комментарии", зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжает выносить на публику свои бредовые мысли о захвате Украины по итогам так называемой "военной спецоперации". Так сегодня, реагируя на заявление президента Украины Владимира Зеленского о восстановлении территориальной целостности Украины, включительно с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, а также с Крымом, Медведев едко возразил, что это лишь фантазия украинского руководства, вызванная "психотропными препаратами".

Путин и Медведев. Фото: из открытых источников

Также Медведев опубликовал у себя в Телеграмм два фото. На первом карта Украины в пределах общепризнанных границ 1991-го года. Это фото Медведев подписал фантазией президента Зеленского. А на втором фото зампред Совета безопасности России показал карту Украины, какой, как заявил Медведев, видят ее западные аналитики, которые видимо работают в Кремле.

Стоит отметить, Дмитрий Медведев уже не первый раз публично заявляет о желании страны-агрессора оккупировать всю территорию Украины.

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Фото Телеграмм-канал Дмитрия Медведева





Фото Телеграмм-канал Дмитрия Медведева



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