Медведев полетел в КНДР, где озвучил новые угрозы

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл в Пхеньян, чтобы принять участие в праздновании 80-летия Трудовой партии Кореи (ТПК). Визит проходит на фоне растущих опасений по усилению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев прибыл в столицу КНДР по приглашению центрального комитета Трудовой партии Кореи, которую возглавляет Ким Чен Ын. Празднование годовщины основания партии запланировано на 10 октября. О своем прибытии российский политик известил в мессенджере MAX, где в очередной раз пригрозил.

"Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются", — написал Медведев.

Москва и Пхеньян в последнее время активно демонстрируют сближение. Как указывает аналитическое издание NK Pro, КНДР могла возобновить поставки оружия в Россию. Новые спутниковые снимки показывают активность грузового судна Lady R, ранее уже фигурировавшего в расследованиях по незаконной транспортировке боеприпасов.

По данным украинской разведки, КНДР может обеспечивать Россию до 50% используемых в войне против Украины артиллерийских снарядов. Также существует угроза, что Северная Корея может отправить еще солдат на войну в Украину, как это было ранее сделано во время Курской операции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о создании "секретного оружия" в КНДР. По его словам, страна чувствует себя в наибольшей безопасности благодаря ядерным силам.

