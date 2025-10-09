logo_ukra

BTC/USD

122203

ETH/USD

4357.56

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Медведєв полетів до КНДР, де озвучив нові погрози
commentss НОВИНИ Всі новини

Медведєв полетів до КНДР, де озвучив нові погрози

Дмитро Медведєв прибув до Пхеньяна на 80-річчя Трудової партії Кореї, де заявив про дружбу РФ та КНДР.

9 жовтня 2025, 14:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прибув до Пхеньяна, щоб узяти участь у святкуванні 80-річчя Трудової партії Кореї (ТПК). Візит відбувається на тлі зростаючих побоювань щодо посилення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.

Медведєв полетів до КНДР, де озвучив нові погрози

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв прибув до столиці КНДР на запрошення центрального комітету Трудової партії Кореї, яку очолює Кім Чен Ин. Святкування річниці заснування партії заплановано на 10 жовтня.  Про своє прибуття російський політик сповістив у месенджері MAX, де вкотре пригрозив.

"Прибув на 80-річчя Трудової партії Кореї. Час іде. Друзі разом. Вороги напружуються", — написав Медведєв.

Москва та Пхеньян останнім часом активно демонструють зближення. Як вказує аналітичне видання NK Pro, КНДР могла відновити постачання зброї до Росії. Нові супутникові знімки показують активність вантажного судна Lady R, яке раніше вже фігурувало у розслідуваннях щодо незаконного транспортування боєприпасів.

За даними української розвідки, КНДР може забезпечувати Росію до 50% артилерійських снарядів, що використовуються у війні проти України. Також  існує загроза, що Північна Корея може відправити ще солдатів на війну в Україну, як це раніше було зроблено під час Курської операції.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про створення "секретної зброї" в КНДР. За його словами, країна почувається у найбільшій безпеці завдяки ядерним силам.

Також "Коментарі" писали, що головний союзник РФ готовий до переговорів із США.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини