Медведєв полетів до КНДР, де озвучив нові погрози

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прибув до Пхеньяна, щоб узяти участь у святкуванні 80-річчя Трудової партії Кореї (ТПК). Візит відбувається на тлі зростаючих побоювань щодо посилення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв прибув до столиці КНДР на запрошення центрального комітету Трудової партії Кореї, яку очолює Кім Чен Ин. Святкування річниці заснування партії заплановано на 10 жовтня. Про своє прибуття російський політик сповістив у месенджері MAX, де вкотре пригрозив.

"Прибув на 80-річчя Трудової партії Кореї. Час іде. Друзі разом. Вороги напружуються", — написав Медведєв.

Москва та Пхеньян останнім часом активно демонструють зближення. Як вказує аналітичне видання NK Pro, КНДР могла відновити постачання зброї до Росії. Нові супутникові знімки показують активність вантажного судна Lady R, яке раніше вже фігурувало у розслідуваннях щодо незаконного транспортування боєприпасів.

За даними української розвідки, КНДР може забезпечувати Росію до 50% артилерійських снарядів, що використовуються у війні проти України. Також існує загроза, що Північна Корея може відправити ще солдатів на війну в Україну, як це раніше було зроблено під час Курської операції.

