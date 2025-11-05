Медведев посмеялся над Трампом и пригрозил ядерным оружием

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на недавние заявления президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. Бывший российский президент не только высмеял американского лидера, но намекнул на готовность России провести собственные тесты ядерного оружия.

Дмитрий Медведев на своей англоязычной странице в соцсети X посмеялся над словами Трампа, а также указал на возможность Россия воспользоваться ядерным оружием для испытаний.

"Никто не знает, что имел в виду Трамп под "ядерными испытаниями" (вероятно, он сам не знает). Но ведь он президент Соединенных Штатов. И последствия таких слов неизбежны: Россия будет вынуждена самостоятельно оценить целесообразность проведения полноценных ядерных испытаний", — написал Медведев.

Эти заявления прозвучали после того, как Трамп в конце октября заявил о намерении приступить к новым ядерным испытаниям, объяснив это тем, что "другие страны уже проводят свои". Если обещание будет реализовано, это станет первым ядерным тестом США более 30 лет. В последний раз такие взрывы производились в 1992 году. Россия приостановила свои испытания в 1990 году.

