Медведев посмеялся над Трампом и пригрозил ядерным оружием
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев посмеялся над Трампом и пригрозил ядерным оружием

Дмитрий Медведев высмеял заявления Дональда Трампа о возобновлении ядерных тестов

5 ноября 2025, 18:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на недавние заявления президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. Бывший российский президент не только высмеял американского лидера, но намекнул на готовность России провести собственные тесты ядерного оружия.

Медведев посмеялся над Трампом и пригрозил ядерным оружием

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев на своей англоязычной странице в соцсети X посмеялся над словами Трампа, а также указал на возможность Россия воспользоваться ядерным оружием для испытаний.

"Никто не знает, что имел в виду Трамп под "ядерными испытаниями" (вероятно, он сам не знает). Но ведь он президент Соединенных Штатов. И последствия таких слов неизбежны: Россия будет вынуждена самостоятельно оценить целесообразность проведения полноценных ядерных испытаний", — написал Медведев.

Эти заявления прозвучали после того, как Трамп в конце октября заявил о намерении приступить к новым ядерным испытаниям, объяснив это тем, что "другие страны уже проводят свои". Если обещание будет реализовано, это станет первым ядерным тестом США более 30 лет. В последний раз такие взрывы производились в 1992 году. Россия приостановила свои испытания в 1990 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны РФ заявил о готовности России начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле. Владимир Путин сказал, когда это может произойти.

Также "Комментарии" писали, что в Бельгии отреагировали ядерные угрозы Медведева полностью стереть страну. Бельгийский министр обороны Тео Франкен назвал его "хулиганом" и посоветовал успокоиться. Однако глава Минобороны Бельгии отметил, что НАТО в ответ может "стереть Москву".



Источник: https://x.com/MedvedevRussiaE/status/1986108067571007832
