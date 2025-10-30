logo_ukra

У Бельгії відреагували ядерні погрози Медведєва повністю стерти країну

Після ядерних погроз Дмитра Медведєва бельгійський міністр оборони Тео Франкен назвав його "хуліганом" і порадив заспокоїтися.

30 жовтня 2025, 14:40
У Бельгії відреагували на чергові ядерні погрози з боку заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Після його заяв про можливе застосування "зброї Судного дня" проти Бельгії, міністр оборони країни Тео Франкен порадив російському політику "заспокоїтися" і нагадав про оборонний характер НАТО.

У Бельгії відреагували ядерні погрози Медведєва повністю стерти країну

Тео Франкен. Фото: /Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитро Медведєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю "Посейдон" проти Бельгії, після чого європейська країна "зникне". У відповідь бельгійський міністр оборони Тео Франкен у своєму Instagram опублікував допис, де розкритикував Медведєва.

"Головний хуліган Росії ніколи не перестає погрожувати та ображати. Вони хотіли стерти Захід із мапи, коли ми лише постачали зброю Україні, щоб вона могла захищатися від вторгнення. Справедливий мир личить людям, а лютий гнів — звірам", — написав Франкен.

Свій допис він опублікував під піснею американської співачки Selena Gomez — Calm Down, що, ймовірно, є символічним закликом до Кремля "охолонути" і припинити агресивну риторику.

Міністр також наголосив, що НАТО не веде війни з Росією і є виключно оборонним альянсом. Водночас Франкен нагадав, що принцип "відповідного удару" залишається незмінним уже понад 70 років.

Його заява пролунала після того, як Медведєв назвав підводну ядерну торпеду "Посейдон" "зброєю Судного дня" і натякнув, що її випробування може бути спрямоване проти Бельгії. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Росії закликали Захід йти на поклін до Путіна через нову ядерну зброю.

Також "Коментарі" писали, що у НАТО пригрозили стерти Москву з лиця землі.



Джерело: https://www.instagram.com/p/DQbNN86jLAt/?img_index=1
