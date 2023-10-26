Медведев предложил пересмотреть границы в Европейском Союзе

Бывший президент России Дмитрий Медведев отреагировал на слова главы МИД Чехии Яна Липавского, заявившего, что Чехия никогда не признает Крым частью России. Российский политик заявил, что чехам следует пересмотреть свои границы.

Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

В ходе недавнего международного форума "Крымская платформа" министр иностранных дел Чехии Ян Липовский твердо заявил, что его страна никогда не признает Крым частью России. Липовский рассказал, что готов приехать в Крым без "русского мира", где может увидеть людей, свободно избирающих свою власть.

В речи чешский министр призвал, чтобы политика ЕС в отношении Украины привела к восстановлению границ Украины в 1991 году, которые сейчас нарушает Россия своим вторжением. Глава МИД Чехии также отметил в своей записи в соцсети X, что Владимира Путина удовлетворит не мир или захват в Украине дополнительных земель, а ее полное уничтожение.

На слова Яна Липавского отреагировал Дмитрий Медведев, который обозвал европейцев "безмозглыми" за попытку вернуть Крым Украине.

"Смелые, но безмозглые люди, действительно. Итак, вы хотите справедливости по нацистскому образцу? Тогда примите решение там, в Чехии, вернуть Судеты немцам и восстановить Судеты", — заявил Медведев.

Судеты – регион бывшей Чехословакии, ранее здесь жили преимущественно немцы. В октябре 1938 года регион был оккупирован Третьим Рейхом. После поражения Гитлера во Второй мировой войне эти земли вернулись в Чехословакию. Немцев, проживавших там, выселили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев угрожающе отреагировал на отправку британских войск в Украину.

Также "Комментарии" писали о Дмитрии Медведеве, который сделал циничное заявление о причастности Украины к нападениям на Израиль.