Медведев назвал точный момент, когда Россия будет готова начать войну против Европы

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил Европейскому Союзу "репарациями" в случае использования замороженных российских активов в пользу Украины. Соратник Путина обвинил ЕС в якобы "хищении" российских средств и назвав такие действия "casus belli", то есть поводом для войны.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев заявил, что "хищение" российских активов станет поводом для РФ начать войну.

"Если безумный Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы, заблокированные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особый casus belli", – пишет в Telegram Медведев.

Помимо угроз начала войны, бывший президент РФ также пригрозил, что ЕС будет выплачивать России "репарации" после возможного поражения.

"Тогда возврат этих средств может произойти уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме свергнутыми врагами России. В таком случае возврат средств может произойти не через суд, а путем репараций", — пишет Медведев.

Более 200 млрд евро российских государственных и частных средств заморожено в ЕС после начала полномасштабного вторжения. Наибольший объем активов сосредоточен в Бельгии, которая несмотря на усилия Европейского Союза, до сих пор не поддерживает их использование для финансирования Украины.

