Медведєв назвав точний момент, коли Росія буде готова почати війну проти Європи
Медведєв назвав точний момент, коли Росія буде готова почати війну проти Європи

Дмитро Медведєв пригрозив Європейському Союзу "репараціями" та війною у разі використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

4 грудня 2025, 09:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив Європейському Союзу "репараціями" у разі використання заморожених російських активів на користь України. Соратник Путіна звинуватив ЄС у нібито "розкраданні" російських коштів та назвавши такі дії "casus belli", тобто приводом для війни.

Медведєв назвав точний момент, коли Росія буде готова почати війну проти Європи

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв заявив, що "розкрадання" російських активів стане приводом для РФ розпочати війну.

"Якщо божевільний Євросоюз спробує все-таки вкрасти російські активи, заблоковані в Бельгії, видавши так званий репараційний кредит, такі дії в рамках міжнародного права можуть кваліфікуватися як особливий casus belli", — пише в Telegram Медведєв.

Крім погроз початку війни, колишній президент РФ також пригрозив, що ЄС буде виплачувати Росії "репарації" після можливої поразки.

"Тоді повернення цих коштів може відбутися вже не через суд, а шляхом справжніх репарацій, сплачених у натуральній формі поваленими ворогами Росії. У такому разі повернення коштів може відбутися не через суд, а шляхом репарацій", — пише Медведєв.

Понад 200 млрд євро російських державних та приватних коштів заморожені в ЄС після початку повномасштабного вторгнення. Найбільший обсяг активів зосереджено у Бельгії, яка, попри зусилля Європейського Союзу, досі не підтримує їх використання для фінансування України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кадиров обіцяє Путіну "дуже швидку" перемогу у війні проти Європи.

Також "Коментарі" писали, що у Великій Британії назвали погрози Путіна типовим "брязканням зброєю".



