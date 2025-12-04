Медведєв назвав точний момент, коли Росія буде готова почати війну проти Європи

Рубрики
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив Європейському Союзу "репараціями" у разі використання заморожених російських активів на користь України. Соратник Путіна звинуватив ЄС у нібито "розкраданні" російських коштів та назвавши такі дії "casus belli", тобто приводом для війни.
Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел
Дмитро Медведєв заявив, що "розкрадання" російських активів стане приводом для РФ розпочати війну.
Крім погроз початку війни, колишній президент РФ також пригрозив, що ЄС буде виплачувати Росії "репарації" після можливої поразки.
Понад 200 млрд євро російських державних та приватних коштів заморожені в ЄС після початку повномасштабного вторгнення. Найбільший обсяг активів зосереджено у Бельгії, яка, попри зусилля Європейського Союзу, досі не підтримує їх використання для фінансування України.
