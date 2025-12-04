Медведєв назвав точний момент, коли Росія буде готова почати війну проти Європи

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив Європейському Союзу "репараціями" у разі використання заморожених російських активів на користь України. Соратник Путіна звинуватив ЄС у нібито "розкраданні" російських коштів та назвавши такі дії "casus belli", тобто приводом для війни.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв заявив, що "розкрадання" російських активів стане приводом для РФ розпочати війну.

"Якщо божевільний Євросоюз спробує все-таки вкрасти російські активи, заблоковані в Бельгії, видавши так званий репараційний кредит, такі дії в рамках міжнародного права можуть кваліфікуватися як особливий casus belli", — пише в Telegram Медведєв.

Крім погроз початку війни, колишній президент РФ також пригрозив, що ЄС буде виплачувати Росії "репарації" після можливої поразки.

"Тоді повернення цих коштів може відбутися вже не через суд, а шляхом справжніх репарацій, сплачених у натуральній формі поваленими ворогами Росії. У такому разі повернення коштів може відбутися не через суд, а шляхом репарацій", — пише Медведєв.

Понад 200 млрд євро російських державних та приватних коштів заморожені в ЄС після початку повномасштабного вторгнення. Найбільший обсяг активів зосереджено у Бельгії, яка, попри зусилля Європейського Союзу, досі не підтримує їх використання для фінансування України.

