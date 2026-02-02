Медведев пригрозил нажать на "красную кнопку": в Кремле не исключают применения ядерного оружия

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что во время своего президентства был готов принять решение о применении ядерного оружия, если бы этого требовали обстоятельства. По его словам, у каждого лидера ядерной страны есть обязательство относительно возможности нажать на "красную кнопку".

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что лидеры стран, владеющих ядерным арсеналом, должны быть готовы его использовать.

"Человек, который дал согласие баллотироваться и избран на должность президента ядерной страны, любой страны с соответствующим видом оружия, такую возможность для себя исключать не может. В противном случае он обязан отказаться от такого рода должности", — сказал Медведев, бывший президент РФ в 2008-2012 годах.

Также Медведев упомянул о российском ядерном оружии и заявил, что развитие ядерного потенциала РФ продолжается и сейчас сценарий его применения "теоретически нельзя исключать".

"Наши ядерные силы, стратегические ядерные силы развиваются, поэтому, конечно, этого исключать никогда нельзя", — сказал Медведев и добавил, что "не дай Бог, чтобы до этого дошло".

Заявление Медведева стало очередным примером ядерной риторики Кремля, регулярно появляющейся на фоне войны России против Украины. Российский политик и руководство РФ неоднократно угрожали ядерным оружием.

