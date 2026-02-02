Медведев пригрозил нажать на "красную кнопку": в Кремле не исключают применения ядерного оружия

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что во время своего президентства был готов принять решение о применении ядерного оружия, если бы этого требовали обстоятельства. По его словам, у каждого лидера ядерной страны есть обязательство относительно возможности нажать на "красную кнопку".
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что лидеры стран, владеющих ядерным арсеналом, должны быть готовы его использовать.
Также Медведев упомянул о российском ядерном оружии и заявил, что развитие ядерного потенциала РФ продолжается и сейчас сценарий его применения "теоретически нельзя исключать".
Заявление Медведева стало очередным примером ядерной риторики Кремля, регулярно появляющейся на фоне войны России против Украины. Российский политик и руководство РФ неоднократно угрожали ядерным оружием.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев провоцирует Дональда Трампа по атомным субмаринам США, которые американский президент обещал отправить в РФ.
Также "Комментарии" писали, что Медведев снова выступил с угрозами в адрес Владимира Зеленского.