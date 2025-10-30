logo

Медведев пригрозил оружием Судного дня и исчезновением одной страны НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев пригрозил оружием Судного дня и исчезновением одной страны НАТО

Дмитрий Медведев угрожает исчезновением Бельгии из-за применения ядерного оружия Россией.

30 октября 2025, 08:57
Автор:
avatar

Slava Kot

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал российскую ядерную торпеду "Посейдон" – "оружием Судного дня". По его словам, она сможет полностью уничтожить такую страну как Бельгия.



Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

После слов российского диктатора Владимира Путина об "огромном успехе" во время испытаний ядерного аппарата "Посейдон", Дмитрий Медведев на своей англоязычной странице в X назвал эту торпеду "оружием Судного дня".

"Поздравляю всех друзей России (и особенно бессмысленного министра обороны Бельгии) с успешным испытанием подводного беспилотника "Посейдон" с ядерным двигателем. В отличие от "Буревестника", "Посейдон" можно считать настоящим оружием Судного дня" — написал Медведев.

В комментариях под сообщением российского политика один из пользователей написал, что "Посейдон" нуждается в дополнительных испытаниях и предложил Бельгию как полигон для этого. В ответ Медведев заявил, что "тогда Бельгия исчезнет…".

Таким образом Медведев отреагировал на слова министра обороны Бельгии Тео Франкена, предупредившего РФ, что в случае российской атаки на Брюссель НАТО "сотрет Москву с лица земли".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на угрозу НАТО стереть Москву с лица земли. По словам российского посольства, заявление бельгийского министра было "абсолютно ненормальным".

Также "Комментарии" писали, что британский аналитик Роджер Бойес сделал тревожный прогноз, что без новой волны финансовой помощи Украина может не выдержать зиму. По его словам, Кремль попытается сделать эту зиму "адской для украинцев", а Запад может не оказать достаточной помощи.




Источник: https://x.com/MedvedevRussiaE/status/1983608071952986315
