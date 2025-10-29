logo_ukra

У Росії відреагували на погрозу НАТО стерти Москву з лиця землі
У Росії відреагували на погрозу НАТО стерти Москву з лиця землі

Посольство РФ у Бельгії назвало заяву міністра оборони Тео Франкена "безвідповідальною", звинувативши Захід у провокуванні війни.

29 жовтня 2025, 12:05 comments1051
Автор:
avatar

Slava Kot

Російські дипломати відповіли на заяву міністра оборони Бельгії Тео Франкена, який раніше пригрозив "стерти Москву з лиця землі" у разі нападу Росії на країни НАТО. В російському посольстві у Бельгії такі слова назвали "маразмом".

У Росії відреагували на погрозу НАТО стерти Москву з лиця землі

Тео Франкен. Фото: /Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольство РФ у Бельгії відреагувало на попередження Тео Франкена щодо можливості Росії атакувати Брюссель. 

"Визиваючі та безвідповідальні заяви одного з головних бельгійських "яструбів"… навряд чи заслуговували б на нашу увагу через їхню абсолютну ненормальність і повну відірваність від реальності. Що називається, маразм міцнів", — відповіли російські дипломати.

Далі росіяни у своїй заяві вдалися до традиційної критики Європи. За їх словами, подібні висловлювання свідчать про "неповноцінність політики, яку проводять євроатлантисти". Крім того, дипломати РФ вкотре спробували перекласти відповідальність за війну в Європі заявивши, що саме такі політики, "які часом переходять усі межі розумного", становлять небезпеку для майбутнього континенту і можуть призвести до нової війни.

Також росіяни заявили, що Франкен нібито "проговорився", визнавши, що у конфлікті з Росією бере участь не лише Україна, а весь "колективний Захід".

Раніше портал "Коментарі" повідмовляв, що міністр оборони Бельгії Тео Франкен попередив, що НАТО "зрівняє Москву із землею", якщо Володимир Путін видасть указ атакувати Бельгію.

Також "Коментарі" писали, що у США звинуватили Угорщину і ще дві країни у фінансуванні Путіна, адже ці країни продовжують купувати російську нафту, яка наповнює бюджет РФ.



