Медведев пригрозил ударить по Украине специальным оружием

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что якобы "массированная атака" беспилотников на резиденцию Владимира Путина могла бы стать основанием для применения Россией "специального" вооружения.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев в интервью российскому изданию "Коммерсантъ" вспомнил инцидент в конце декабря, когда Кремль обвинил Украину в ударе по резиденции Путина в Новгородской области. Эти утверждения опровергли тогда украинская сторона и американская разведка. Несмотря на это, российский политик заявил, что подобная "атака" могла бы оправдать жесткий ответ России.

"Эти провокации продолжаются. Вспомните, что произошло в конце года, когда была атака на резиденцию президента РФ с использованием массированного количества беспилотных летательных аппаратов. На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такие игры чрезвычайно опасны", — пригрозил Медведев.

Бывший глава Кремля также повторил традиционные для российской риторики обвинения в адрес Запада. По его словам, европейские страны и США якобы "постоянно провоцируют" Кремль на радикальные решения. Отдельно он остановился на роли ядерного оружия.

"С одной стороны, оно создает огромное напряжение, а с другой – проветривает мозги тем, кто может иметь самые опасные замыслы", – добавил Медведев.

Следует отметить, что после заявлений Кремля об "атаке" на резиденцию Путина Россия нанесла удар по Украине ракетой "Орешник" по территории Львовской области. В Минобороны РФ тогда назвали обстрел "ответом", в то время как аналитики Института изучения войны указывали на признаки инсценировки инцидента с якобы "нападением" на резиденцию Путина, как повод для очередной эскалации со стороны Москвы.

