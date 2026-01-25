В Кремлі розхвилювалися через методи Трампа, який "нагинає через коліно"

У Кремлі публічно висловили занепокоєння методами зовнішньої політики президента США Дональда Трампа. Речник російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що у Москві критично сприймають стиль ухвалення рішень американського політика, який, за його словами, базується на тиску та силі та не відповідає з уявленнями про "багатополярний світовий порядок".

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що держави, які піддаються тиску Трампа, потім змушені й надалі діяти в межах нав’язаних умов. За його словами, Росія намагається уникнути для себе такого ставлення від президента США.

"Методи, до яких він вдається, вони не зовсім кореспондуються з нашими підходами про багатополярному світі. Якщо російською, то Трамп є прихильником рішення всього через коліно. Він каже, що це рішення через силу. По-нашому, це рішення "нагинати через коліно". І ті, хто нагинається, вони далі нагинатимуться. І головне цього не робити нам", — сказав Пєсков.

Окремо речник Кремля не оминув критики європейських лідерів та звинуватив їх у подвійних стандартах.

"Дуже цікаво, що всі європейці буквально стали дибки на тлі того, що Трамп опублікував листування з Макроном. Але коли Макрон публікував листування з Путіним, ніхто дибки не вставав. Всі ці зміни — це похідна від подвійних стандартів та лицемірства", — заявив Пєсков.

