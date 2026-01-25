В Кремлі розхвилювалися через методи Трампа, який "нагинає через коліно"

Рубрики
У Кремлі публічно висловили занепокоєння методами зовнішньої політики президента США Дональда Трампа. Речник російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що у Москві критично сприймають стиль ухвалення рішень американського політика, який, за його словами, базується на тиску та силі та не відповідає з уявленнями про "багатополярний світовий порядок".
Речник Кремля Дмитро Пєсков
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що держави, які піддаються тиску Трампа, потім змушені й надалі діяти в межах нав’язаних умов. За його словами, Росія намагається уникнути для себе такого ставлення від президента США.
Окремо речник Кремля не оминув критики європейських лідерів та звинуватив їх у подвійних стандартах.
