logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Медведєв пригрозив вдарити по Україні спеціальною зброєю
commentss НОВИНИ Всі новини

Медведєв пригрозив вдарити по Україні спеціальною зброєю

Медведєв заявив, що Росія могла б використати "сцецзброю" проти України.

26 січня 2026, 09:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що нібито "масована атака" безпілотників на резиденцію Володимира Путіна могла б стати підставою для застосування Росією "спеціального" озброєння. 

Медведєв пригрозив вдарити по Україні спеціальною зброєю

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв в інтерв’ю російському виданню "Коммерсантъ", згадав інцидент наприкінці грудня, коли Кремль звинуватив Україну в ударі по резиденції Путіна у Новгородській області. Ці твердження тоді спростували українська сторона та американська розвідка. Попри це, російський політик заявив, що подібна "атака" могла б виправдати жорстку відповідь Росії.

"Ці провокації продовжуються. Згадайте, що сталося наприкінці року, коли була атака на резиденцію президента РФ із використанням масованої кількості безпілотних літальних апаратів. Насправді, це могло б стати підставою для удару у відповідь, у тому числі із застосуванням спеціальної зброї. Такі гри надзвичайно небезпечні", — пригрозив Медведєв.

Колишній очільник Кремля також повторив традиційні для російської риторики звинувачення на адресу Заходу. За його словами, європейські країни та США нібито "постійно провокують" Кремль на радикальні рішення. Окремо він зупинився на ролі ядерної зброї.

"З одного боку, він створює величезну напругу, а з іншого — провітрює мізки тим, хто може мати найнебезпечніші задуми", — додав Медведєв.

Варто зазначити, що після заяв Кремля про "атаку" на резиденцію Путіна Росія здійснила удар по Україні ракетою "Орєшнік" по території Львівської області. У Міноборони РФ тоді назвали обстріл "відповіддю", тоді як аналітики Інституту вивчення війни вказували на ознаки інсценування інциденту з нібито "атакою" на резиденцію Путіна, як приводу для чергової ескалації з боку Москви.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в МЗС Франції висміяли погрози Медведєва, який лякав ударом "Орєшніком".

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі розхвилювалися через методи Трампа, який "нагинає через коліно".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.kommersant.ru/doc/8377645
Теги:

Новини

Всі новини