Медведєв пригрозив вдарити по Україні спеціальною зброєю

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що нібито "масована атака" безпілотників на резиденцію Володимира Путіна могла б стати підставою для застосування Росією "спеціального" озброєння.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв в інтерв’ю російському виданню "Коммерсантъ", згадав інцидент наприкінці грудня, коли Кремль звинуватив Україну в ударі по резиденції Путіна у Новгородській області. Ці твердження тоді спростували українська сторона та американська розвідка. Попри це, російський політик заявив, що подібна "атака" могла б виправдати жорстку відповідь Росії.

"Ці провокації продовжуються. Згадайте, що сталося наприкінці року, коли була атака на резиденцію президента РФ із використанням масованої кількості безпілотних літальних апаратів. Насправді, це могло б стати підставою для удару у відповідь, у тому числі із застосуванням спеціальної зброї. Такі гри надзвичайно небезпечні", — пригрозив Медведєв.

Колишній очільник Кремля також повторив традиційні для російської риторики звинувачення на адресу Заходу. За його словами, європейські країни та США нібито "постійно провокують" Кремль на радикальні рішення. Окремо він зупинився на ролі ядерної зброї.

"З одного боку, він створює величезну напругу, а з іншого — провітрює мізки тим, хто може мати найнебезпечніші задуми", — додав Медведєв.

Варто зазначити, що після заяв Кремля про "атаку" на резиденцію Путіна Росія здійснила удар по Україні ракетою "Орєшнік" по території Львівської області. У Міноборони РФ тоді назвали обстріл "відповіддю", тоді як аналітики Інституту вивчення війни вказували на ознаки інсценування інциденту з нібито "атакою" на резиденцію Путіна, як приводу для чергової ескалації з боку Москви.

